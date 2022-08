© Copyright : DR

La compagnie nationale s’apprête à rétablir dans les jours qui viennent sa route aérienne directe reliant Casablanca à Doha, au Qatar, a appris Le360 de source sûre. Cette ligne avait été suspendue en mars 2020 en raison de la crise sanitaire.

Les vols reliant Casablanca à Doha seront opérés à raison d’une fréquence quotidienne et seront tous assurés par des Boeing 787 Dreamliner et des équipages de Royal Air Maroc.

Selon nos informations, Qatar Airways va cesser de desservir la destination Casablanca, mais continuera d’entretenir son partenariat avec RAM.



Depuis 2015, un partenariat stratégique lie Royal Air Maroc et Qatar Airways, offrant beaucoup d’avantages aux clients des deux compagnies membres de Oneworld, grâce aux meilleures connexions de leurs réseaux respectifs à Casablanca et à Doha avec les continents africain et asiatique.