Info360. Les cours du café explosent, les torréfacteurs marocains s’apprêtent à augmenter leurs prix

En un an, le prix du café Robusta, type le plus consommé au Maroc, a enregistré une hausse de 40 %, pour atteindre un cours de 2.756 dollars la tonne.

Une réunion a eu lieu mardi dernier dans un palace casablancais, à laquelle ont pris part les industriels torréfacteurs du Maroc, a appris Le360 de source sûre. Les participants ont été unanimes à souligner la nécessité de réviser leurs prix à la hausse, suite à la flambée du cours du café, toutes catégories confondues, sur le marché international.

La réaction de certains torréfacteurs ne s’est pas fait attendre. C’est le cas du distributeur des marques «Mécafé» et «Kimbo», qui vient d’informer ses clients qu’une augmentation des prix, de l’ordre de 10 dirhams par kilogramme, sera appliquée à partir du 1er août prochain. Selon nos informations, les autres acteurs du marché ne vont pas tarder à lui emboîter le pas, et l’on s’attend à une hausse globale des prix variant entre 10 et 15%.

L’Arabica et le Robusta sont les deux types de grains de café les plus répandus dans le monde. Au Maroc, les consommateurs apprécient davantage la variété du Robusta, qui domine plus de 90% du marché local. En un an, son cours international a enregistré une hausse de 40%, pour atteindre un plafond de 2.756 dollars la tonne.

Reste à voir dans quelle mesure la hausse décrétée par les torréfacteurs marocains sera répercutée sur la tasse de café. «Les consommateurs n’y échapperont certes pas, mais nous aurons du mal à répercuter le coût additionnel face à la concurrence déloyale des cafés mobiles», fait remarquer un membre de la Fédération marocaine des cafés et de la restauration rapide.