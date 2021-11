© Copyright : Fadel Senna / AFP

Le nombre de voitures de tourisme exportées par le Maroc au terme des 9 premiers de l’année affiche une hausse de 16,6% par rapport à la même période de 2020, selon les dernières statistiques de l’Office des changes relatives aux échanges extérieurs.

L’industrie automobile marocaine est toujours en grande forme. Les exportations totales du secteur (construction, câblages...) atteignent 58,3 milliards de dirhams à fin septembre 2021, contre 50,1 milliards de dirhams une année auparavant, soit une hausse de 16,4% sur un an.

Selon l’Office des changes, qui publie, ce mardi 2 novembre 2021, les indicateurs mensuels des échanges extérieurs, cette évolution s’explique, d’une part, par la hausse des ventes du segment de la construction de 22,4% et, d’autre part, par celles du segment du câblage de 7,7%.

L’Office des changes renseigne également sur le nombre de voitures de tourisme exportés depuis le Maroc qui atteint 244.156 unités au terme des 9 premiers mois de 2021, ce qui représente une hausse de 16,6% par rapport à la même période de l’année dernière.

Toutefois, malgré cette performance, les niveaux d’avant crise n’ont pas encore été atteints. En effet, en 2019, après 9 mois, le Maroc avait exporté plus de 267.000 voitures de tourismes (260.000 en 2018).

Le secteur automobile reste le premier secteur exportateur du Royaume. Il devance les phosphates et dérivés, dont les exportations se chiffrent, après les 9 premiers mois de l’année à 54,8 milliards de dirhams, l’agriculture et l’agroalimentaire (49,7 milliards de dirhams) et le textile (26,4 milliards de dirhams).

Les exportations du secteur automobile représentent désormais plus de 25% des exportations totales de marchandises réalisées par le Maroc.