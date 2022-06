© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360

Les quatre conventions, signées ce lundi 22 juin 2022 à Rabat, entre le ministère de l’Industrie et plusieurs fédérations professionnelles, ont pour objectif de renforcer l’intégration locale en créant des synergies entre les industries alimentaires et les autres écosystèmes industriels, notamment les industries de la plasturgie et des emballages.

Ces conventions ont été conclues par le ministre du Commerce et de l’Industrie, Ryad Mezzour, et la Fédération nationale de l'agroalimentaire (FENAGRI), la Fédération nationale des industries de transformation et de valorisation des produits de la pêche (FENIP), la Fédération marocaine de plasturgie (FMP), la Fédération des industries forestières, des arts graphiques et de l'emballage (FIFAGE) et la Fédération des industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques (FIMME).

Ces accords se fixent pour objectif la génération «d’un gain de balance commerciale de 8 milliards de dirhams à l’horizon 2026 et la création de 7.500 emplois industriels directs à terme».

Dans une allocution, le ministre a déclaré que «le secteur des industries alimentaires revêt une importance stratégique dans le tissu industriel national, eu égard à son rôle dans la sécurité et la souveraineté alimentaires ».

Il constitue aussi, selon lui, «un catalyseur pour le développement d’autres secteurs industriels avec des achats d’intrants manufacturés estimés aujourd’hui à 18 milliards de dirhams dont près de 60% sont importés», a souligné Ryad Mezzour.

«Les partenaires ont identifié un potentiel important en matière de substitution des importations des intrants manufacturés qui offre des opportunités d’investissement incontestables», a-t-il expliqué.

Pour sa part, le président de la FENAGRI, Abdelmounim Eleulj, s’est félicité de la conclusion de ce partenariat dédié à consolider un secteur en pleine expansion pour l’économie du pays.

Il rejoint l’affirmation du ministre selon laquelle ce nouveau partenariat s'inscrit «dans une logique de mobilisation et de coordination des actions de l'Etat et du secteur privé pour construire un écosystème d’intrants manufacturés pour les IAA fort et autonome et de créer un cercle vertueux de croissance».