Kiosque360. Le secteur industriel revêt une importance capitale pour le Maroc. Dans ce sens, le gouvernement poursuit ses efforts pour renforcer la souveraineté industrielle. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Les efforts pour renforcer la souveraineté industrielle se poursuivent, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce vendredi. Le quotidien indique que Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce, a procédé à la signature de 10 conventions d’investissement avec les opérateurs industriels de la région Fès-Meknès.



Cette démarche, qui s’inscrit dans le cadre de la banque de projets lancée par le département de l’industrie et du commerce, permettra d’injecter dans la région 160 millions de dirhams avec un objectif de création de 520 emplois directs dans ce périmètre. «La souveraineté industrielle de notre pays passe inéluctablement par la PME. Ces nouveaux projets, que nous avons appuyés et suivis, en sont révélateurs. Ils apportent la preuve tangible du rôle important que joue la PME en tant que vecteur du développement industriel régional et maillon fort de sa dynamique économique», a expliqué le ministre, ajoutant que Fès-Meknès est la 5e région nationale en termes de projets accompagnés par la task force souveraineté du ministère.

«Nous totalisons, à ce jour, 81 projets d’investissement dans cette région, dont 75% sont financés par un capital marocain. Cela représente 5.536 emplois directs et un potentiel de substitution aux importations de 2,5 milliards de dirhams et de 1,57 milliard de dirhams à l’export», a assuré le ministre. De même, il a fait remarquer que la région de Fès-Meknès confirme sa dynamique à travers la diversité des secteurs industriels qui s’y développent, attestant ainsi de sa place en tant que pôle économique créateur de richesse et d’emploi.

Aujourd’hui Le Maroc précise que les conventions concernent des projets relevant de six secteurs industriels stratégiques: chimie-parachimie, textile et habillement, matériaux de construction, électrique et électronique, automobile et énergies renouvelables. «Cinq des dix projets d’investissement concernent les filières de la chimie, de la plasturgie, du papier carton et portent notamment sur la réalisation ou l’extension d’unités de production. Dans le secteur du textile et de l’habillement, la convention signée vise la réalisation d’une unité de confection de prêt-à-porter», note-t-on.



Soulignons qu’en ce qui concerne les secteurs des matériaux de construction, de l’électrique et de l’électronique, les investissements portent respectivement sur la réalisation d’une unité de traitement du marbre et sur une autre qui produira des compteurs électriques numériques et intelligents. «Les deux autres projets ont pour finalité la réalisation d’une unité de production des radiateurs et l’installation d’une ligne de production de panneaux photovoltaïques», conclut le journal.