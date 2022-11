© Copyright : DR

En matière de transition numérique, le Maroc continue à se démarquer. Selon l’«Indice de préparation aux réseaux» élaboré par l’institut Portulans, qui attribue au Maroc un score de 46,5, le pays est classé premier au Maghreb et neuvième dans la région Afrique du Nord-Moyen-orient

L’institut Portulans vient de publier l’édition 2022 de l’«Indice de préparation aux réseaux», qui mesure le degré de préparation des pays à tirer parti des opportunités offertes par les technologies de l'information et de la communication.

Se fondant sur quatre piliers fondamentaux, la «technologie», la «population», la «gouvernance» et l’«impact», cet indice accorde au Maroc un score global de 46,5. Le Royaume arrive ainsi en 79e position, sur 131 pays figurant dans ce classement, en 9e position en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, et en tête des pays du Maghreb.

Dans son rapport, l’institut Portulans note que le Maroc figure parmi les pays «surperformants» et qui «dépassent les attentes» dans deux dimensions, à savoir les dimensions «technologie» et «population».

Plus précisément, le payse se classe 78e en matière de technologie, qui comprend trois sous-piliers: l’accessibilité, le contenu et les technologies du futur.

En ce qui concerne la dimension «population», le pays se classe à la 85e position.

En ce qui concerne la gouvernance, troisième pilier pris en compte par cet indice, le Maroc arrive en 80e position. Le pays se démarque ainsi au niveau du sous-pilier «régulation», où il se classe 37e. Quant au critère «impact», le Royaume arrive au 66e rang.