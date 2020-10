Bank Al-maghrib a récemment publié son rapport annuel sur «les infrastructures des marchés financiers et les moyens de paiement, leur surveillance et inclusion financière», rapport dans lequel elle trace l’évolution des impayés par rapport aux deux exercices précédents, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour. Il ressort de cette étude que les incidents de paiement ont marqué, en 2019, une décélération revenant à 2,2% contre 6,4% en 2018, poursuit le journal, ajoutant que le nombre des déclarations a porté, en 2019, sur 470.515 incidents contre 460.288 une année auparavant. Notons que le montant déclaré s’est établi à 13,80 milliards de dirhams et que le rythme de croissance a enregistré un ralentissement passant de 12,3% en 2018 à 3,8% en 2019.

Le rapport montre aussi un repli de 2,1% des régularisations contre une légère progression de 1,3% une année auparavant. Précisons que les montants régularisés se sont établis à 1,71 milliard de dirhams, soit une baisse de 4,2% après une quasi-stabilité en 2018, et une quasi-stabilité des demandes de renseignements émanant des banques, soit 3,8 millions de requêtes. «S’agissant du profil mensuel des déclarations des incidents de paiement, Bank Al-Maghrib indique qu’elles sont effectuées à un rythme plus élevé au second semestre. La banque centrale relève à cet effet une moyenne de 40,2 mille incidents contre 38,2 mille incidents enregistrés au premier semestre de l’année», souligne Aujourd’hui Le Maroc qui ajoute que ce constat reste aussi valable pour les incidents de paiements échus, avec des moyennes respectives de 18,8 mille et 20,1 mille incidents.

On apprend également que le stock des incidents de paiement non régularisés se consolide d’année en année et que le cumul a atteint les 3,3 millions d’incidents contre 3,1 millions en 2018 et 2,99 millions en 2017. «Dans le cadre de la surveillance des moyens de paiement, Bank Al-Maghrib met en place un dispositif d’écoute ayant permis, en 2019, de traiter 3,6 mille requêtes dont 95,43% prises en charge par le réseau de la banque. Grâce à ce dispositif, il a été procédé à la levée de 116 interdictions à tort, ainsi qu’à la réponse à 3,5 mille demandes d’accès aux informations personnelles», rapporte aussi Aujourd’hui Le Maroc.

Il est à noter qu’en 2019, 689.000 personnes sont interdites d’émission de chèques. «Pour ce qui est de la ventilation des incidents de paiement non régularisés par montant de chèque, Bank Al-Maghrib assure que 81% des incidents sont d’une valeur comprise entre 1.000 et 50.000 dirhams. 43% de cette proportion porte sur des montants allant de 10.000 à 50.000 dirhams. Les chèques supérieurs à 100.000 dirhams représentent, pour leur part, 56% de la valeur totale des impayés. Toutefois, leur nombre ne dépasse pas les 6%», conclut le quotidien.