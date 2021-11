Immobilier: les prix baissent de 5,5% au troisième trimestre 2021, selon BAM et la Conservation foncière

Image d'illustration.

© Copyright : DR

L'indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) a baissé, en glissement annuel, de 5,5% au troisième trimestre de 2021 et les transactions de 10,1%, selon Bank Al-Maghrib (BAM) et l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC).