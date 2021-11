© Copyright : DR

Kiosque360. Le marché de l’immobilier reprend. En effet, d’après la plateforme de référence dans le secteur, Mubawab, l’offre et la demande sont en progression au troisième trimestre 2021. Explications. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

+ 4,73%, c’est la hausse de l’offre enregistrée durant le troisième trimestre 2021 par la plateforme de référence dans le secteur immobilier, Mubawab. La demande a, pour sa part, connu un bond de 19,50%, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 11 novembre. Les appartements neufs et anciens ont notamment vu l’offre se redresser de 0,34% et la demande se consolider de 24,90% durant cette période. Côté prix, la plateforme annonce une légère augmentation de 0,81%, d’un trimestre à l’autre, du prix moyen du mètre carré des appartements au Maroc, qui se situe ainsi à 10/300 dirhams.

Après une baisse constatée dans la dernière édition du guide Mubawab, le prix de l’ancien est en amélioration, fortement guidé par l’évolution positive des prix des villas, explique le journal. Ainsi, les prix des villas anciennes affichent une progression de 10%. Les prix des appartements anciens ont, quant à eux, grimpé de 4% et 7% en année glissante entre le 2ème et le 3ème trimestre 2021. Concernant le prix des villas neuves, on note une hausse trimestrielle de 10%, au même taux en glissement annuel. Quant aux prix des appartements neufs, ils sont en hausse de 7% au troisième trimestre, avec +10% en année glissante.

Le journal revient également sur l’évolution de l’Indice Mubawab des prix. Ce dernier est en légère augmentation au troisième trimestre de l’année avec une prise de valeur de 1,34% par rapport au mois dernier, où il enregistrait +0,85%. La plateforme précise que son indice actuel se situe au même niveau de prix qu’en décembre 2020 avec une hausse en valeur de 5,22% par rapport à la même période de l’année précédente, soit +4 points de l’IPM.

Les prix les plus stables pour les appartements se trouvent à Casablanca, à Agadir et à Tanger (évolutions de prix de -3% et 4%). Le prix les plus stables pour les villas? A Casablanca et à Agadir.