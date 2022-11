© Copyright : DR

Dans sa note d’information relative à la situation du marché du travail au troisième trimestre de 2022, le Haut-commissariat au plan indique que le taux de chômage a reculé à 11,4% au niveau national, passant de 16% à 15% en milieu urbain, et stagnant à 5,2% en milieu rural.

Ce taux a enregistré une hausse parmi les femmes, de 16,5% à 17,8%, parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans, de 31,0% à 31,7%, et une baisse parmi les diplômés, de 18,7% à 17,7%. La population active occupée en situation de sous-emploi a atteint 911.000 personnes. Le taux de sous-emploi est passé de 9,5% à 8,5%, au niveau national, de 8,6% à 7,5% en milieu urbain et de 10,8% à 9,9% en milieu rural.

Les taux d’activité de l'emploi en baisse

Par ailleurs, le HCP fait état d’une baisse de l’activité et de l’emploi. Entre le troisième trimestre de 2021 et la même période de 2022, le taux d’activité a baissé, au niveau national, de 45,1% à 44%. Il a baissé de 50,3% à 48,1% en milieu rural et de 42,4% à 41,9% en milieu urbain. L’écart entre hommes et femmes a atteint 50,2 points, avec des taux d’activité respectifs de 69,5% et de 19,3%.

S’agissant du taux d’emploi, il a baissé de 39,8% à 39% au niveau national. Ce taux a connu une légère hausse de 0,1 point en milieu urbain (de 35,6% à 35,7%), alors qu’il a perdu 2,2 points en milieu rural (de 47,7% à 45,5%). L'écart entre hommes et femmes a atteint 47 points, avec des taux d'emploi respectivement de l'ordre de 62,9% et de 15,9%. Ces taux étaient de 63,1% et de 17,1%, une année auparavant.

De plus, le volume de l’emploi a baissé de 58.000 postes au troisième trimestre de 2022, suite à une perte de 194.000 postes en milieu rural et une création de 136.000 postes en milieu urbain. Par type d’emploi, 210.000 emplois non rémunérés ont été perdus. L’emploi rémunéré s’est accru de 152.000 postes.

Par secteur, il ressort des chiffres du HCP que celui de l’agriculture, forêt et pêche a perdu 237.000 postes d'emploi (-7%), résultat d’une baisse de 233.000 en milieu rural et de 4.000 en milieu urbain. Celui des BTP a perdu 38.000 postes: 34.000 en milieu rural et 4.000 en milieu urbain.

Le secteur des services a quant à lui créé 189.000 postes d’emploi au niveau national (151.000 en milieu urbain et 37.000 en milieu rural), enregistrant une hausse de 4% de l’emploi dans ce secteur. Celui de l’industrie a créé 29.000 postes d’emploi, résultat d’une création de 36.000 postes en milieu rural et d’une baisse de 6.000 en milieu urbain, enregistrant une hausse de 2% du volume d’emploi dans ce secteur.

Cinq régions abritent 73,2% de l’ensemble des actifs de plus de 15 ans

En ce qui concerne la situation régionale du marché du travail, le HCP note que cinq régions abritent 73,2% de l’ensemble des actifs âgés de 15 ans et plus. La région de Casablanca-Settat vient en première position avec 22,4% d’actifs, suivie de Rabat-Salé-Kénitra (13,8%), de Marrakech-Safi (13,3%), de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (12%) et de Fès-Meknès (11,7%).

Près de sept chômeurs parmi dix chômeurs (69,4%) sont concentrés dans cinq régions. Casablanca-Settat vient en première position avec 24,6% de chômeurs, suivie de Rabat-Salé-Kénitra (13,6%), de Fès-Meknès (13,4%), de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (9,3%) et de l’Oriental (8,5%).

Les taux de chômage les plus élevés sont observés dans les régions du Sud (21%) et de l’Oriental (14,6%). Avec moins d’acuité, quatre autres régions dépassent la moyenne nationale (11,4%) à savoir Fès-Meknès (13%), Casablanca-Settat (12,5%), Souss-Massa (11,7%) et Béni Mellal-Khénifra (11,6%). En revanche, les régions de Drâa-Tafilalet, de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma et de Marrakech-Safi enregistrent les taux les plus bas avec respectivement 10,0%, 8,8%, et 6,9%.