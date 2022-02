© Copyright : DR

Le taux de chômage au Maroc est passé de 11,9% à 12,3% entre 2020 et 2021 selon les dernières données du Haut-commissariat au Plan (HCP). Les disparités régionales et les inégalités de genre persistent.

En milieu urbain le taux de chômage s’est élevé à 16,9% contre 5% en milieu rural, indique le HCP dans sa note d’information sur la situation du marché de l’emploi en 2021, expliquant que «cette hausse du chômage cache des disparités au niveau de l’ensemble des catégories de la population».

En effet, le taux de chômage s’est accru respectivement de 0,6 point pour les femmes, passant de 16,2% à 16,8% alors que ce taux a quasiment stagné pour les hommes (de 10,7% à 10,9%). Selon le diplôme, le taux de chômage a enregistré une hausse de 1,1 point parmi les diplômés, passant de 18,5% à 19,6%, et une baisse de 5,6% à 4,6% parmi les personnes sans aucun diplôme.

Évolution du taux de chômage en 2021 par catégorie

Selon l’âge, le taux de chômage a augmenté de 0,6 point pour les jeunes âgés de 15 à 24 ans, passant de 31,2% à 31,8% et de 1,1 point pour les personnes âgées de 25 à 34 ans, passant de 18,5% à 19,6%, souligne le HCP.

Dans ces conditions, avec une hausse de 79.000 chômeurs, résultant d’une réduction de 41.000 chômeurs en milieu rural et d’une augmentation de 120.000 en milieu urbain, le volume global de chômage a atteint 1.508.000 personnes au niveau national.

Cinq régions concentrent près des trois quarts des chômeurs (71,6%) au niveau national. La région de Casablanca-Settat vient en première position avec 26,3%, suivie de Rabat-Salé-Kénitra (13,3%), de Marrakech-Safi (12,4%), de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (9,8%) et de l’Oriental (9,7%).

Les taux de chômage les plus élevés sont observés cependant dans les régions du Sud (20,1%) et dans la région de l’Oriental (18,1%).

En parallèle, l’économie nationale a créé entre 2020 et 2021 près de 230.000 postes d’emploi, résultant d’une création de 130.000 en milieu rural et de 100.000 postes en milieu urbain, contre une perte de 432.000 postes d’emploi une année auparavant, une création de 165.000 en 2019 et une création annuelle moyenne de 121.000 au cours des trois années pré-pandémie.

Le secteur des services a ainsi créé 115.000 postes, les BTP 71.000 postes, celui de l’«agriculture, forêt et pêche» 68.000 et l’«industrie y compris l’artisanat» en a perdu 19.000», précise le HCP.

D’un autre côté, le nombre total d’heures travaillées par semaine a augmenté de 394 millions heures en 2020 à 470 millions en 2021, ce qui correspond à une hausse de 19% des heures de travail. Le taux de sous-emploi est passé, quant à lui, de 10,7% à 9,3% au niveau national, se situant ainsi à 8,8% en milieu urbain et de 10% en milieu rural.