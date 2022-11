© Copyright : DR

La Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics (FNBTP) a alerté, ce jeudi 17 novembre 2002, le gouvernement sur la situation critique des entreprises du secteur suite à la persistance des répercussions de la flambée du prix des matières premières et des matériaux de construction.

La Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics (FNBTP) a alerté ce jeudi 17 novembre 2022, dans un communiqué, les pouvoirs publics sur la gravité de la crise sévissant dans le secteur du BTP au Maroc qui traverse une crise préoccupante en raison de la survenance de circonstances exceptionnelles liées à l’apparition du Covid-19 et, plus récemment, à la guerre en Ukraine.

«L’entreprise nationale du BTP, toutes tailles et branches confondues, continue de subir les répercussions insoutenables et irréversibles de la flambée inédite et de l’instabilité des prix des matières premières, de certains matériaux et équipements essentiels utilisés dans les projets du BTP», souligne la fédération dans son communiqué.

Selon la FNBTP, les mesures mises en place pour accompagner le secteur face à la flambée des prix des matières premières, après la publication de la circulaire du chef du gouvernement en avril dernier, n’ont pas eu l’effet escompté. Et ce, pour plusieurs raisons, notamment le comportement passif de plusieurs maîtres d’ouvrages qui ont ignoré les directives préconisées, une application non uniforme de ces dispositions par les différentes administrations et leurs démembrements au niveau territorial ou encore la persistance du contexte économique inflationniste.

Les professionnels du BTP expliquent également cette situation par la période extrêmement limitée de la mise en application de la circulaire, le non-rétablissement de l’équilibre financier des marchés, une lecture extrêmement restrictive faite par l’administration de ces dispositions, une insuffisance des mécanismes qui y sont prévus pour atteindre les objectifs fixés et l’absence de visibilité quant à une relance du secteur.

Selon la fédération, des difficultés d’approvisionnement sont toujours constatées sur les chantiers en plus de l’instabilité et de l’envolée des prix, notamment des carburants, de l'acier, du cuivre, de l'aluminium et du bitume.

«La Fédération Nationale du Bâtiment et des Travaux Publics - FNBTP- n’a cessé d’alerter, à plusieurs occasions, les pouvoirs publics sur la gravité de la situation, et a introduit dès le 4 octobre 2022 auprès du Chef du Gouvernement une requête, pour la reconduction de la circulaire n° 09/2022, ainsi que l’accélération d’une réforme globale du système de la révision des prix, réforme devenue urgente et nécessaire», regrette la FNBTP.

Selon la fédération, ces requêtes ont pour objectif de minimiser l’impact d’un scénario catastrophe, lié au déséquilibre économique des marchés, à l’assèchement des trésoreries des entreprises, les mettant à rude épreuve, voire menaçant leur pérennité.

La FNBTP exhorte ainsi le gouvernement à prendre rapidement les mesures nécessaires, afin d’accompagner le secteur dans une sortie de crise rapide, qui garantisse la pérennité du secteur industriel et entrepreneurial marocain du BTP, que notre pays a mis des décennies à bâtir et qui constitue un des fleurons de la dynamique économique et industrielle nationale.