Le conseil d'administration de la Fimasucre a pris acte de la volonté de Mohammed Fikrat de mettre fin à son mandat de président et de démissionner de ses fonctions, afin de se consacrer à d'autres activités, après un mandat riche en réalisations. Hassan Mounir, du groupe Cosumar, lui succède.

Réunis hier, jeudi 4 novembre, les membres du conseil d'administration de la Fimasucre ont décidé de nommer Hassan Mounir, directeur général délégué des sucreries de betterave et de canne à sucre de Cosumar, en tant que président de la Fédération.

Hassan Mounir, issu de l’Ecole Mohammedia des Ingénieurs, détient plus de 35 années d'expérience dans le secteur sucrier, où il a occupé plusieurs postes de responsabilité en tant que directeur général de plusieurs sociétés sucrières.

Son parcours professionnel se caractérise par la gestion de grands projets de transformation de la filière sucrière, aussi bien dans l’amont agricole, que dans l’aval industriel, notamment la réhabilitation d'unités industrielles, l'introduction des semences mono-germes, la mécanisation de l’itinéraire cultural et la digitalisation des opérations agricoles.

Les membres du conseil d’administration ont félicité Mohammed Fikrat et l'ont vivement remercié pour les réalisations et les évolutions qui ont été accomplies depuis la création de la Fédération en juin 2007 pour l’amélioration des performances de la filière sucrière nationale.

La Fimasucre a ainsi été la première fédération Interprofessionnelle à signer un contrat-programme avec le gouvernement en 2008, dans le cadre du Plan Maroc Vert, et qui a été renouvelé en 2013, pour le développement, la modernisation et la mise à niveau de la filière sucrière.

La Fimasucre est également la première interprofession agricole à obtenir la reconnaissance de l'Etat en 2016, après sa mise en conformité aux dispositions de la loi 03-12 relative aux interprofessions agricoles et halieutiques et ses décrets d'application.

Au cours de sa mission, Mohammed Fikrat a aussi permis le renforcement de l'intégration entre l'amont agricole et l’aval industriel pour le développement durable de la filière sucrière.

Mohammed Fikrat, qui présidait hier son dernier conseil d’administration de la Fimasucre, a remercié tous ses membres pour la confiance et l'interaction positive avec les aspirations des agriculteurs, faisant de la Fimasucre une fédération modèle dans le secteur agricole, contribuant à la réalisation des attentes de ses partenaires et de ses clients, en mettant sur le marché, une denrée alimentaire de base, le sucre, dans toutes les régions du Maroc.

Il a également félicité le soutien et les efforts continus fournis par les ministères concernés, en particulier le ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural, et des Eaux et Forêts, avec ses différents services centraux et régionaux, les partenaires régionaux, les autorités locales et la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement durable (Comader) qui accompagnent le secteur, afin de consolider et développer la filière sucrière nationale dans le cadre de la stratégie Génération Green 2020 -2030.