Groupe Managem: succès de l'opération de rapatriement des collaborateurs bloqués à l’étranger

L’opération qui a touché plus de 70 collaborateurs, bloqués en Guinée, au Gabon et au Soudan, a bénéficié également à plusieurs ressortissants marocains et soudanais qui ont pu regagner leur pays gratuitement grâce aux vols affrétés par Managem, apprend-on d’une source au sein du groupe minier.

Suite à l’état d’urgence sanitaire et à la fermeture des frontières liée à la pandémie de Covid-19, plus de 70 collaborateurs du groupe Managem se sont retrouvés bloqués au Soudan, en Guinée et au Gabon.

Suite à la réouverture des frontières, Managem a affrété deux vols spéciaux, les 23 et 24 juillet 2020, pour rapatrier ses collaborateurs immobilisés dans ces trois pays. L’opération s’est déroulée en collaboration avec les autorités marocaines, soudanaises et guinéennes, afin de garantir un bon retour dans le respect strict des mesures sanitaires. Cobalt: BMW et Managem concluent un contrat à 100 millions d'euros «Que ce soit au Soudan, en Guinée ou au Gabon, nos collaborateurs ont fait preuve d’une grande patience et résilience tout au long de la période du confinement pour assurer la continuité de nos opérations et projets», tient-on à souligner du côté du groupe minier. Dans une démarche solidaire, Managem a également rapatrié gratuitement 21 Marocains bloqués au Soudan et 36 autres bloqués en Guinée. L’opération a également bénéficié à 40 Soudanais qui ont pu regagner leur pays et retrouver leurs proches. Un geste qui illustre parfaitement les valeurs de bienveillance et d’engagement du groupe et qui s’inscrit dans une démarche RSE, confirmant ainsi l'attachement et l'engagement responsable de Managem dans ses différents pays d’implantation.

Par Ayoub Khattabi