Grande distribution: Monoprix et Franprix se déploient au Maroc

Le groupe marocain H&S Invest Holding a conclu, lundi à Rabat, un accord stratégique de franchise exclusive avec le groupe français Casino, officialisant l’introduction des enseignes Franprix et Monoprix sur le marché marocain. Cet accord, signé par Moncef Belkhayat, président de H&S Invest Holding, et Philippe Palazzi, directeur général du groupe Casino, a été scellé en présence du ministre marocain de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et de l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, indique le magazine Finances News Hebdo.

Ce partenariat prévoit le lancement de 210 magasins à travers le Royaume, marquant une étape majeure dans le développement du commerce de proximité au Maroc. Les premières ouvertures sont programmées pour 2026.

Selon Moncef Belkhayat, les futurs points de vente seront conçus selon le modèle du one-stop-shop, intégrant une large gamme de services et une politique tarifaire compétitive. «L’objectif est d’apporter une expérience client renouvelée, en phase avec les attentes des consommateurs marocains», a-t-il affirmé.

Ce déploiement, lit-on, devrait générer plus de 1 000 emplois directs et indirects d’ici 2030, tout en mobilisant un investissement global d’un milliard de dirhams. Le projet inclut également la création d’une centrale d’achat dédiée aux épiceries de proximité, destinée à améliorer l’approvisionnement, la logistique et les conditions commerciales de ces acteurs du commerce local.

Pour le groupe Casino, cet accord s’inscrit dans sa stratégie d’expansion à l’international via le modèle de la franchise. «Ce partenariat reflète notre capacité à valoriser nos marques, notre savoir-faire logistique et notre expertise dans le commerce de proximité, sur un marché à fort potentiel comme le Maroc», a indiqué Philippe Palazzi.

L’alliance repose également sur l’expertise locale de H&S Invest Holding, un groupe marocain multisectoriel. Ce partenariat s’inscrit dans sa stratégie de diversification, notamment au sein de son pôle Retail.

Les enseignes Franprix et Monoprix ambitionnent d’enrichir le paysage commercial marocain en mettant «l’accent sur la qualité des produits frais, les références locales, la restauration rapide et une digitalisation accrue de l’expérience client. Le modèle vise à combiner efficacité opérationnelle, ancrage territorial et innovation commerciale».

Ce projet s’aligne sur les tendances de consommation actuelles, marquées par une recherche de proximité, de rapidité de service et de rapport qualité-prix attractif, tout en contribuant à la structuration du tissu commercial national.