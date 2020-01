© Copyright : DR

La firme britannique lève le voile sur son projet de pipeline qui sera connecté au Gazoduc Maghreb Europe (GME). Les détails.

Dans un communiqué, la société Sound Energy annonce avoir reçu l’approbation de l’étude d’impact environnemental (EIE) par le ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement pour la construction et l'exploitation d'un gazoduc de 20 pouces sur 120 km reliant l'usine de traitement du gaz et la station de compression (CPF) au Gazoduc Maghreb Europe (GME).



Le pipeline traversera la commune de Matarka (province de Figuig) et la commune de Merija (province de Jerada) pour atteindre le GME.

La première réunion du comité national du ministère de l'énergie pour examiner le dossier s'est tenue le 10 octobre 2019. La deuxième réunion destinée à l’examen et à l’approbation de l’EIE est prévue le 28 janvier prochain.

«Les discussions en cours avec les représentants du ministère marocain de l'Intérieur pour obtenir des droits par le biais d'un contrat de location à long terme pour un corridor de 50 mètres de large sur toute la longueur de 120 km du pipeline progressent comme prévu», indique la société.

Par ailleurs, Sound Energy affirme poursuivre les négociations avec l’ONEE pour la signature de l'amendement apporté au protocole d'accord contraignant avec l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE), afin de prolonger la période de négociations de l’accord de vente de gaz jusqu'au 31 mars 2020.



La firme britannique continue de travailler sur une solution de financement Build-Own-Operate-Transfer pour l'infrastructure de la concession Tendrara, parallèlement à l'avancement du projet de cession d'une participation importante dans le portefeuille de la société dans l'est du Maroc.