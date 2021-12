Fruits et légumes du Maroc.

© Copyright : DR

Au cours des neuf premiers mois de 2021, les exportations marocaines de fruits et légumes à destination de l’Espagne s’élèvent à 608 millions d'euros. Cela représente plus du quart du total des importations espagnoles de cette catégorie de produits.

Les importations espagnoles de fruits et légumes frais s’élèvent à 2,4 milliards d’euros à fin septembre 2021, soit une hausse de 4 % par rapport à la même période de l'année précédente. Sur ce montant, 1,62 milliard d'euros proviennent de pays non européens, soit 67,5% du total, «confortant le Maroc en tant que premier fournisseur», souligne Valencia Fruits, hebdomadaire espagnol spécialisé dans le domaine de l’agroalimentaire.

Se basant sur les données des Douanes espagnoles, la publication indique qu’au cours des neuf premiers mois de 2021, les achats de fruits et légumes en provenance du Maroc se sont élevés à 608 millions d'euros, en hausse de 2% par rapport de la même période de 2020.

Les fruits et légumes en provenance du Maroc représentent ainsi plus de 25% du total des importations espagnoles de cette catégorie de produits. En prenant en compte uniquement les importations de pays non européens, cette part grimpe à 37,4%.

La publication fait par ailleurs remarquer qu’au cours des cinq dernières années, les importations espagnoles de fruits et légumes en provenance du Maroc ont augmenté de 38%, passant de 440 millions d'euros à 608 millions d’euros. En volume importé, la hausse est de 32% sur la même période, passant de 299.422 tonnes à 394.922 tonnes.