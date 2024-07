Free Sénégal: un Marocain aux commandes

Nouvelle consécration pour les talents marocains évoluant à l’étranger. Jusque-là directeur général de l’opérateur télécoms Tigo Tanzania, le Marocain Kamal Okba vient d’être porté à la tête de la filiale sénégalaise d’Axian Telecom (Free Sénégal), un fournisseur de services de télécommunications panafricain opérant dans neuf marchés à travers ses filiales et affiliés en Tanzanie, à Madagascar, au Togo, en Ouganda, en République Démocratique du Congo, au Sénégal, à La Réunion, à Mayotte et aux Comores. C’est ce qu’indique le magazine Challenge.

«Deuxième opérateur au Sénégal derrière Orange, avec environ 24% de parts de marché sur le mobile, Free Sénégal revendique une progression de 20% de son chiffre d’affaires en trois ans. Ce dernier dépasserait selon l’opérateur les 100 milliards de francs CFA (soit plus de 153 millions d’euros)», lit-on.

Avec plus de vingt-cinq ans d’expérience dans l’industrie des télécommunications, Kamal Okba a occupé de nombreux postes de direction, ayant été Directeur Général de divers opérateurs télécoms au cours des quinze dernières années. En tant que PDG de Tigo Tanzania, il a réussi à générer une croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires et a apporté une valeur considérable au marché tanzanien en se concentrant sur l’amélioration de l’expérience client.

Le Marocain est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en informatique de l’École Nationale des Mines de Rabat et d’un MBA de l’ENPC School of International Management de Paris.

«Le nouveau Directeur Général de Free Sénégal va ainsi diriger l’entreprise dans sa prochaine phase de développement. Avec un parcours éprouvé dans la consolidation de positions de leader sur le marché pour certains des opérateurs télécoms qu’il a dirigés, il est attendu que Kamal Okba apporte des contributions significatives à la croissance de Free au Sénégal», lit-on encore.

La maison mère de Free Sénégal, Axian Telecom, opère dans trois segments d’affaires clés, fournissant des réseaux mobiles et fixes ainsi que des infrastructures numériques et des services financiers mobiles. Elle est le 6e opérateur mobile en Afrique, desservant environ 39 millions de clients. L’entreprise s’est développée grâce à des acquisitions actives et des investissements massifs dans les réseaux depuis 2015.