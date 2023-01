© Copyright : DR

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch est attendu à partir du lundi 16 janvier en Suisse pour participer au Forum économique mondial de Davos, un sommet qui réunit politiques, économistes et chefs d’entreprises.

Avant de se rendre à Davos en Suisse, le Chef du gouvernement est attendu en Arabie saoudite où il effectura une «haute mission» selon des sources concordantes.

A Davos, où se tiendra le Forum économique mondial du 16 au 20 janvier 2023, Aziz Akhannouch devrait avoir une série d’entretiens dans le cadre des relations bilatérales.

Les organisateurs du sommet de Davos ont annoncé la participation de la Première ministre finlandaise Sanna Marin, de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, du chancelier allemand Olaf Scholz, du secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg, et de l’ancien secrétaire d’État américain John Kerry.

Une trentaine de dirigeants européens de haut rang sont également attendus. Le monde économique sera représenté notamment par Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, Jane Fraser, patronne de Citigroup, Colm Kelleher, président d’UBS ou encore Arvind Krishna, directeur d’IBM.

Le Forum économique mondial ou FEM, souvent appelé forum de Davos, est une fondation à but non lucratif et organisation de lobbying créée en 1971 par Klaus Schwab. Sa présidence est assurée par le Norvégien Børge Brende depuis 2017. Son siège est à Genève.