© Copyright : DR

Dans une demande écrite, ce mardi 10 mars au président de la commission des Finances et du développement économique de la Chambre des représentants, le groupe parlementaire des députés du PJD demande que le ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Benchaaâboun se présente pour être entendu.

Cette requête, initiée par le groupe des députés du Parti de la Justice et du Développement (PJD -coalition gouvernementale) a pour but d'inviter le ministre de l'Economie et des finances à venir exposer, devant les membres de cette commission parlementaire, la décision prise par le ministère qu'il dirige, après l'avis de Bank Al-Maghrib, d'acter le passage à la phase II de la flexibilité du dirham.

Cette demande du PJD intervient au lendemain de l’élargissement, hier, lundi 9 mars 2020, de la bande de fluctuation du dirham.

Celle-ci est passée de ±2,5% à ±5% par rapport à un cours central, fixé par Bank Al-Maghrib.



Le Maroc a ainsi franchi un pas supplémentaire dans la réforme de son régime de change.

«La deuxième phase est entamée dans un contexte macro-économique et financier interne favorable, marqué notamment par un niveau approprié des réserves de change, une inflation maîtrisée, une dette publique soutenable et un secteur financier solide», a tenu à rassurer le ministère de l'Economie et des Finances dans un communiqué, annonçant le passage à cette seconde phase et ce, à compter du lundi 10 mars 2020.