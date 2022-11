Flambée du prix des produits bases: Abdellatif Ouahbi favorable à la réduction des exportations agricoles

Abdellatif Ouahbi, leader du PAM et ministre de la Justice.

VidéoAbdellatif Ouahbi, leader du PAM et ministre de la Justice, vient d’affirmer qu’il plaidait pour la réduction, à défaut de l’arrêt pur et simple, des exportations agricoles du Maroc afin «d’approvisionner le marché national et de préserver le pouvoir d’achat des citoyens».

«Nous avons plaidé et obtenu cette réduction des exportations agricoles en dépit de fortes pressions exercées sur le Maroc par certains pays importateurs», a déclaré, ce week-end à Fès, Abdellatif Ouahbi, chef du PAM et par ailleurs ministre de la Justice, lors d’une rencontre partisane. Abdellatif Ouahbi a précisé que le parti du Tracteur «a récemment agi au sein de l’Exécutif en faveur de la réduction de ces exportations agricoles afin que le marché national soit suffisamment approvisionné. Nous avons posé des entraves à ces exportations en accordant la priorité aux citoyens», a martelé le secrétaire général du PAM. Produits de base: en infographies, comment l'inflation a entamé le pouvoir d'achat des ménages au Maroc «Nous ne pouvons accepter de vendre des produits agricoles à l’extérieur, alors qu’il y a risque d’une pénurie interne», a-t-il soutenu. A en croire Abdellatif Ouahbi, «d’autres initiatives seront prochainement prises en vue de préserver le pouvoir d’achat des citoyens». Ce dernier n’a toutefois pas précisé la nature de ces initiatives.



Par Mohamed Chakir Alaoui et Said kadry