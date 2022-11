Evolution du prix des produits de grande consommation entre 2021 et 2022.

Pour mesurer l’impact de l’inflation sur le portefeuille des ménages, Le360 a établi une comparaison entre les prix des produits de grande consommation affichés cette semaine à Casablanca et ceux pratiqués il y a une année.

Depuis le début de l’année, la hausse de l’inflation est au centre de tous les débats. Selon les dernières données communiquées par le Haut-commissariat au plan (HCP), l’inflation a atteint plus de 8% en comparaison avec la même période de l’année précédente. Qu’est-ce que cela signifie concrètement?

Pour comprendre cette tendance et son impact sur le portefeuille des ménages, Le360 a établi un comparatif des prix des principaux produits de consommation des Marocains, en se basant sur les prix affichés cette semaine dans les grands marchés de Casablanca et ceux pratiqués l'année dernière.

Si certains produits ont vu leur prix stagner, notamment les produits subventionnés comme la farine et le sucre, d’autres, comme les huiles, le beurre, la viande ou encore le poulet, ont quasiment flambé.

Ainsi, un panier moyen qui coûtait entre 426 et 510 dirhams en 2021 revient désormais à un montant allant de 583 à 659 dirhams.

Évolution du prix d’un panier moyen entre 2021 et 2022.

Le calcul effectué a porté sur un panier comportant: 5 kg de farine, 2 kg de sucre, 5 litres d'huile de table, 1 litre d'huile d’olive, 250 g de thé et de café moulu, 6 litres de lait, 6 yaourts, 250 g de beurre, 30 œufs, 1 kg de viande, 2 kg de poulet, 1 kg de sardine, 1 kg de pâtes, 1 kg de lentilles, 1 kg de haricots secs, 2 kg de pommes de terre et 2 kg d’oignons, 1 kg de pommes et 1 kg de bananes.

Une récente enquête du HCP montre que l’indice de confiance des ménages a atteint un niveau très bas, jamais égalé, face à l’augmentation des prix des denrées alimentaires et la détérioration du pouvoir d’achat.



D’après les conclusions de l'instance, le moral des Marocains a atteint son niveau le plus bas en 2022 comparativement à 2008. Cette tendance baissière se reflète notamment sur l’indice de confiance des ménages (ICM) qui s’est établi à 47,4 points au lieu de 50,1 points enregistrés le trimestre précédent et 65,5 une année auparavant.