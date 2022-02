© Copyright : DR

Flambée du cours du pétrole, hausse du prix des matières premières, avec des records pour l’huile de palme, le soja, le blé et le maïs à l’échelle mondiale, etc. Plusieurs paramètres impactent les coûts de production des huiles de table. Dans ce contexte, leur prix devrait enregistrer une hausse dans les jours à venir au Maroc.

Selon le rapport CyclOpe, baromètre de référence des marchés mondiaux des matières premières, publié fin janvier, en 2021, le prix de la quasi-totalité des matières premières a flambé, et cette tendance devrait se poursuivre en 2022.

Toujours selon ce même rapport, cette nouvelle année s’annonce incertaine, du fait des tensions géopolitiques, notamment autour du gaz russe, les risques climatiques pour les produits agricoles, dûs au manque de précipitations, et la «certitude» d’une poursuite de la crise logistique des conteneurs.

Ce début d’année a été marqué par des hausses vertigineuses des produits agricoles. Avec la publication du rapport Wasde du département de l'Agriculture américain (USDA), montrant une production réduite de l'oléagineux et du maïs pour le Brésil et l'Argentine, principaux producteurs mondiaux, les cours du soja, du blé, du colza et du maïs ont enregistré des hausses début février.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison le même mois a bondi de 2,29% à 6,4675 dollars contre 6,3225 dollars à la précédente clôture. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en mars a avancé de 1,64% à 15,9475 dollars contre 15,6900 dollars la veille.

Mais c’est l’huile de palme qui a enregistré la plus forte hausse. En 2021, l’huile de palme a gagné plus de 30% sur l’ensemble de l’année. Fin janvier, le prix de cette denrée a enregistré un record avec 5.639 ringgits (1.347 dollars). C’est le prix mondial de référence atteint par la tonne d’huile de palme brute sur le Bursa Malaysia Derivatives Exchange, le lundi 31 janvier dernier.

Ce tarif record est en hausse de près de 1.000 ringgits (238,81$) par rapport au cours de clôture vers la fin décembre. Il s'agit là avant tout du résultat des différentes annonces de l’Indonésie, numéro un mondial aussi bien sur le plan de l’offre que de la consommation.

Dans le sillage du soja et de l’huile de palme, le cours du colza a également enregistré des hausses. Début février, en une journée, le cour de la tonne de colza gagnait 4,25 euros à 681,25 euros la tonne sur l'échéance de mai et 2,25 euros à 608,5 euros la tonne sur celle d'août, pour un peu plus de 1.500 lots échangés.

Dans ce contexte mondial, les coûts de production des huiles de table au Maroc devraient enregistrer une hausse, la production locale étant composée à 98% de matières premières importées, une situation qui devrait se répercuter sur le prix de vente des huiles de table, qui connaîtra une augmentation dans les jours à venir dans le Royaume.