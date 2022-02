© Copyright : DR

Dans un communiqué diffusé ce mardi 15 février 2022, l’Association marocaine du transport et de la logistique (AMTL) indique avoir renoncé à la hausse de 20% du tarif du transport de marchandises, annoncée via communiqué hier, lundi 14 février.

«Suite au communiqué du lundi 14 février 2022 déclarant une hausse du tarif du transport de marchandises de 20% due à la flambée du prix du gasoil, l’AMTL informe ses membres d’annuler ladite augmentation», souligne l’association dans un communiqué.

Et d’ajouter que cette décision s'explique par le fait que l’association est «en contact avec les autorités gouvernementales afin de trouver une solution optimale aux problèmes rencontrés par les transporteurs».

Le rétropédalage de l’AMTL intervient donc moins de 24 heures après le tollé, notamment sur les réseaux sociaux, suscité par l’annonce de la hausse des prix du transport routier de 20%. Le niveau de cette augmentation est jugé exorbitant, y compris chez les transporteurs eux-mêmes.

Comme nous vous l’annoncions dans un précédent article, un comité scientifique a été créé au sein de la Fédération du transport et de la logistique, affiliée à la CGEM. L'objectif: évaluer le surcoût lié à la hausse du tarif du gasoil et des autres postes de charges qui composent la structure du prix du transport (huiles, pneumatique, etc). Ce comité n’a encore pas achevé son travail et, d’après les premières simulations, la hausse du prix du transport devrait varier de 10 à 12%.



Un communiqué sera diffusé ce mardi 15 février dans lequel la FTL compte lancer un appel aux différents acteurs concernés (consommateurs, chargeurs, gouvernement, etc) pour les sensibiliser aux charges générées par l’inflation du gasoil et des autres produits intrants.



Selon nos informations, le président de la FTL, Abdelilah Hifdi, a eu hier, lundi 15 février, des réunions séparées avec certains membres du gouvernement. Ces derniers auraient accueilli favorablement l’idée d’introduire un mécanisme d’indexation des prix du transport afin de tenir compte des variations (à la hausse comme à la baisse) des prix du gasoil sur le marché marocain.

