Alors que le prix des carburants atteint de nouveaux records, le gouvernement Akhannouch étudie la possibilité de revaloriser le montant des aides directes destinées aux transporteurs routiers, a annoncé ce jeudi 16 juin 2022 Mustapha Baitas, porte-parole du gouvernement, lors de son point de presse hebdomadaire.

Elle intervient au lendemain d’une nouvelle hausse du tarif des carburants, la troisième depuis le début du mois de juin. Hier, mercredi 15 juin, le prix du litre d’essence a atteint jusqu’à 17,78 dirhams à Casablanca. Celui du gasoil, a quant à lui, dépassé les 15,60 dirhams affichant même jusqu’à 15,63 dirhams dans certaines stations-service.

Le ministre Baitas n’a pas indiqué si cette mesure (revalorisation) va s’appliquer dès la quatrième vague d’aide aux transporteurs, pour laquelle les inscriptions ont été ouvertes début juin, ou bien si les transporteurs devront attendre celle du mois de juillet pour en bénéficier.

Depuis le lancement de cette opération, début avril dernier, le montant de l'aide, qui varie de 1.200 à 6.000 dirhams selon le type de véhicule et la catégorie de transport (voir infographie), est resté inchangé, alors que le prix du diesel a sensiblement augmenté, passant de 11 dirhams à plus de 15 dirhams en l’espace de trois mois. Plus de 180.000 véhicules sont concernés.

La décision de revaloriser le montant des aides tombe donc à point nommé pour répondre aux attentes des transporteurs qui pointent l’insuffisance du soutien de l’Etat au regard de l’évolution récente du prix du diesel sur le marché.

Actuellement, les professionnels du transport public de voyageurs bénéficient d’une subvention de 2.200 dirhams pour les grands taxis, 1.600 dirhams pour les petits taxis, 1.800 dirhams pour les véhicules de transport mixte dans le monde rural, et enfin 7.000 dirhams pour les autocars inter-villes et 6.200 dirhams pour les autobus.

S’agissant du transport touristique, les professionnels bénéficient d’un soutien financier de 2.800 dirhams au profit des autocars de 1re série, 1.400 dirhams pour les minibus de 2e série et 1.000 dirhams pour les véhicules de 3e série (TGR/TLS).





En ce qui concerne les professionnels du transport de marchandises pour compte d’autrui, un soutien financier de 1.000 dirhams est alloué aux véhicules de dépannage, 2.600 dirhams pour les camions dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 14 tonnes, 3.400 dirhams pour les camions dont le PTAC est compris entre 14 et 19 tonnes, et 4.200 dirhams pour les camions dont le PTAC est supérieur à 19 tonnes, ainsi que 6.000 dirhams au profit des tracteurs routiers.





S’agissant du soutien alloué au transport de personnel et au transport scolaire, les professionnels du transport de personnel pour compte d’autrui bénéficient d’une aide financière de 1.200 dirhams pour chaque véhicule, et de 1.000 dirhams pour chaque véhicule affecté au transport scolaire pour compte d’autrui.

