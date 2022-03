© Copyright : Dr

La hausse des prix à la pompe des différents carburants se poursuit depuis plusieurs semaines et vient d'atteindre un nouveau record. Ce mercredi 16 mars 2022 à Casablanca, le prix de l’essence a franchi la barre des 14 dirhams, alors que celui du diesel frôle les 12 dirhams.

Les prix des carburants ont encore augmenté. Ce mercredi 16 mars, le prix du litre de gasoil à Casablanca frôle les 12 dirhams, affichant jusqu’à 11,91 dirhams le litre, selon des données recueillies par Le360 auprès de plusieurs stations-services de la capitale économique. Le prix de l’essence, quant à lui, a franchi la barre des 14 dirhams, affichant jusqu’à 14,16 dirhams dans certaines stations ce matin.

Les prix affichés dans les autres villes du Royaume sont encore plus élevés à cause du coût du transport. Dans l’ensemble, le prix du litre de gasoil a connu une augmentation entre 60 et 70 centimes par rapport au 4 mars 2022. Et le prix du litre d’essence a subi une hausse comprise entre de 1 dirham et 1,20 dirham par rapport au début du mois.

Cette nouvelle augmentation intervient deux jours après la décision du gouvernement de soutenir les professionnels du transport, qui subissent de plein fouet l’impact de la flambée des prix à la pompe.

Une plateforme électronique sera lancée dans un délai de 15 jours, a annoncé le gouvernement, représenté par les ministres du Transport (Mohamed Abdeljalil) et du Budget (Fouzi Lekjaa), lors d’une rencontre avec les représentants des syndicats et associations de transporteurs, tenue lundi 14 mars 2022, à Rabat.

«Le gouvernement va intervenir à travers l’octroi d’un soutien à partir des prochains jours pour réduire les effets de la flambée des prix et faire en sorte que la chaîne d’approvisionnement des citoyens se maintienne dans de bonnes conditions», avait fait savoir le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.