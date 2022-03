Mustapha Baitas, porte-parole du gouvernement, Mohamed Abdeljalil, ministre du Transport et de la Logistique, et Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget.

Les préparatifs vont bon train pour le lancement de l’opération de distribution de la subvention réservée aux professionnels du transport, visant à atténuer l’impact de la flambée des prix des carburants et à préserver le pouvoir d’achat des consommateurs.

L’annonce a été faite ce mercredi 16 mars vers 13h00, au siège du ministère des Finances, à l’issue d’une réunion entre le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa et le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Le choix a été porté sur le groupe Barid Al-Maghrib pour centraliser et gérer le plan d’urgence de soutien des professionnels du transport. Le gouvernement va intervenir à travers l’octroi d’un soutien, à partir des prochains jours, pour réduire les effets de la flambée des prix et faire en sorte que la chaîne d’approvisionnement des citoyens se maintienne dans de bonnes conditions. Une plateforme numérique sera créée pour faciliter l’octroi de ce soutien aux professionnels.



La sortie des trois ministres du gouvernement Akhannouch intervient alors que les prix des carburants viennent de subir une nouvelle hausse ce mercredi 16 mars, dans tout le Maroc, atteignant de nouveaux records (12 dirhams pour le gasoil et 14 dirhams pour l’essence).

Interrogé par Le360, Fouzi Lekjaa affirme que le montant du soutien variera au gré des fluctuations des prix des carburants à la pompe.

Comme indiqué dans un précédent article, une source proche du dossier nous a confié que l’ensemble des transporteurs, toutes catégories confondues, peuvent bénéficier de la subvention étatique. Ainsi, concernant le transport de marchandises, le montant de la subvention sera déterminé en se basant notamment sur le tonnage de chaque type de véhicule (camion, poids lourd, etc.). Dans le segment du transport de voyageurs, chacune des composantes (petit taxi, grand taxi, autobus, autocar) sera adossée à un barème spécifique.

Les bases de données des ministères de l’Intérieur (wilaya et préfecture) et des Finances (la data relative à la récupération de la TVA sur le gasoil disponible auprès de la Direction générale des impôts) serviront de référence pour la définition des paramètres et des conditions d’octroi de la subvention de l’Etat. La collecte des données et le versement de la subvention se feront selon une périodicité mensuelle, ajoute la même source.