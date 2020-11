© Copyright : DR

Le déficit budgétaire s'est établi, à fin octobre 2020, à 50,5 milliards de dirhams, contre 36,5 milliards de dirhams à la même date de l'année dernière, selon la situation des charges et ressources du Trésor (SCRT), publiée mercredi 11 novembre par le ministère de l'Economie, des finances et de la réforme de l'administration.

Par rapport au mois de septembre, ce déficit est en aggravation de 7,7 milliards de dirhams, résultant principalement de la dégradation du solde ordinaire (-4,1 milliards de dirhams par rapport à septembre 2020), précise la même source.

Si l'on exclut l'excédent enregistré par le Fonds spécial de gestion de la pandémie de Covid-19, le déficit s’élève à près de 58,9 milliards de dirhams, en aggravation de près de 22,5 milliards de dirhams par rapport à la même période de 2019, fait observer le ministère.

L’évolution des recettes et dépenses ordinaires fait ressortir un solde ordinaire négatif de près de 13,4 milliards de dirhams, contre 9,3 milliards de dirhams à fin septembre, traduisant une accélération du rythme d'exécution des dépenses ordinaires par rapport à celui des recettes.

Comparativement aux prévisions de la loi de finances rectificative 2020, le taux de réalisation des recettes ordinaires, sur une base nette des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, s’est situé à 81%, contre 80% un an auparavant, ajoute la même source, notant que par rapport à la même période de 2019, ces recettes ont enregistré une baisse de 17,4 milliards, dont 13,4 milliards au titre des recettes fiscales et 3,7 milliards au titre des recettes non fiscales.

Le ministère souligne en outre que les dépenses ordinaires ont enregistré un taux d’exécution de 81,5% par rapport aux prévisions de la loi de finances rectificative et se sont inscrites en hausse de près de 8,7 milliards de dirhams (+4,7 %) par rapport à la même période de 2019.

Concernant les dépenses d’investissement, les émissions ont affiché un taux de réalisation de 70,3% par rapport aux prévisions de la loi de finances rectificative et une baisse de près de 3,3 milliards de dirhams (-6,1%) par rapport à la même période de 2019, ajoute la même source, expliquant cette évolution principalement par la baisse des dépenses au titre des budgets ministériels.

Quant aux comptes spéciaux du Trésor, ils ont dégagé un excédent de 12,7 milliards de dirhams, contre 3,8 milliards de dirhams un an auparavant. Cette hausse s’explique principalement par l’excédent de 8,5 milliards de dirhams dégagé par le Fonds spécial de gestion de la pandémie de Covid-19, les autres comptes spéciaux du Trésor ayant enregistré globalement un flux positif de 4 ,2 milliards de dirhams, contre 3,8 milliards de dirhams à fin octobre 2019.