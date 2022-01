© Copyright : Dr

Kiosque360. L’excédent dégagé par les collectivités territoriales a atteint 48 milliards de dirhams à fin septembre 2021. Cet article est une revue de presse tirée du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Les collectivités territoriales dégagent à fin septembre un excédent en amélioration, comparé au niveau atteint une année auparavant, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce mardi 4 janvier. Le quotidien indique que le surplus dégagé au titre du neuvième mois de l’année 2021 s’élève à 6,5 milliards de dirhams contre 2,7 milliards de dirhams à la même période de l’année précédente.

Le bulletin des finances locales de la TGR montre que cet excédent, en effet, tient compte d’un solde positif de 836 millions de dirhams dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes. «Tenant compte de ces éléments, les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales au titre de l’année 2021 et des années antérieures ont atteint à ladite période les 48,1 milliards de dirhams. Ils sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement», note-t-on.

Par ailleurs, la situation provisoire des charges et ressources des collectivités territoriales et de leurs groupements laisse apparaître, à fin septembre 2021, des ressources en hausse de 16,4%. En ce qui concerne l’évolution des ressources transférées, la TGR indique qu’elle résulte de l’augmentation des subventions de 1,93 milliard de dirhams. Précisons aussi qu’à cela s’ajoute la consolidation de 96 millions de dirhams de la part des régions dans le produit de la taxe sur les contrats d’assurance, de 85 millions de dirhams des fonds de concours et de 67 millions de dirhams de la part des régions dans le produit de l’IS et de l’IR. On note aussi que la part des collectivités territoriales dans le produit de la TVA a fléchi de 1,05 milliard de dirhams à fin septembre 2021.

« En parallèle, la structure des recettes gérées par l’État est dominée à hauteur de 53% par la taxe de services communaux, représentant ainsi une valeur de 3,59 milliards de dirhams. La taxe professionnelle détient 42% de la structure globale, soit des ressources de l’ordre de 2,88 milliards de dirhams. La taxe d’habitation représente, quant à elle, 338 millions de dirhams, raflant ainsi une part de 5%», peut-on lire également.

En ce qui concerne la répartition des recettes par type de collectivité territoriale, il ressort que les ressources des communes représentent 67,8% des recettes globales réalisées à fin septembre. «Par région, six territoires concentrent 73,1% des recettes des budgets principaux des collectivités territoriales. Casablanca-Settat arrive en tête avec une part de 21,9% (6,8 milliard de dirhams), suivie de Rabat-Salé-Kénitra (13,7%), Marrakech-Safi (10,9%), Fès-Meknès (9,6%) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (9,5%)», précise Aujourd’hui Le Maroc. Par ailleurs, la TGR observe une consolidation des dépenses d’investissement des collectivités territoriales.