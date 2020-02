© Copyright : DR

La Société islamique pour le développement du secteur privé et Al Akhdar Bank, banque participative filiale du groupe Crédit Agricole du Maroc, ont organisé ce jeudi une conférence pour présenter le rôle du financement participatif dans le développement durable.

Dans un contexte mondial marqué par plusieurs défis en matière de réduction de la pauvreté, de lutte contre les changements climatiques et de développement des infrastructures durables, le financement des Objectifs de développement durable (ODD) définis par l’ONU pour l’horizon 2030, Al Akhdar Bank a présenté ce jeudi à Casablanca son implication dans cette priorité internationale qui mobilise un grand nombre d’acteurs publics et privés à travers le monde.



L'ouverture récente de ce marché au Maroc permettra aux acteurs impliqués (banques, compagnies d’assurance, fonds d’investissement, entrepreneurs ou investisseurs privés) de jouer un rôle significatif dans la mobilisation des ressources complémentaires et des mécanismes de financement alternatifs au profit de l’atteinte des ODD.

Les besoins de financement des ODD sont estimés entre 5.000 et 7.000 milliards de dollars. L’investissement étant le principal moteur du développement, la mobilisation des fonds au profit des ODD doit être partagé par tous les acteurs, qu’ils agissent dans la sphère économique ou encore dans le monde de l’action politique et sociale.

Bank Al Akhdar appelle donc à de l' «Impact Investing», de l’investissement responsable, qui est une composante essentielle des stratégies de développement.

«La Finance participative, de par son business model, ses principes et ses objectifs, permet de conjuguer rentabilité et financement des projets à fort impact social et environnemental. Ce marché est donc un levier fondamental de développement, aussi bien à travers la nature des mécanismes qu’il déploie, que l’impact que cet investissement produit à l’échelle individuelle et collective des bénéficiaires», a souligné à cette occasion, Fouad Harraze, directeur général d’Al Akhdar Bank, groupe Crédit Agricole du Maroc.

Il est également attendu que l’écosystème de la finance participative avec toutes ses composantes (banques, compagnies Takaful, fonds d’investissement, etc.) contribue à l’élargissement du champ des opportunités de financement des projets à caractère social et environnemental.