Filière laitière: nouveau coup de pouce du gouvernement

Le gouvernement poursuit sa lutte contre les effets de l’inflation et la sécheresse sur les activités agricoles, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du 23 août. Le quotidien indique ainsi que c’est au tour de la filière laitière de bénéficier d’un nouveau dispositif de soutien qui vient d’entrer en vigueur.

Le nouveau dispositif de soutien est désormais opérationnel dans le but de reconstituer le cheptel national notamment les vaches laitières. Aujourd’hui Le Maroc explique aussi que l’impact économique de la crise sanitaire conjugué aux répercussions de la vague de sécheresse et le renchérissement des coûts des aliments du bétail sous l’effet de l’inflation ont fini par mettre le cheptel national à rude épreuve.

La même source ajoute que les autorités entendent baisser ou stabiliser les prix en agissant sur l’offre, et que le nouveau dispositif est destiné à encourager l’acquisition des vaches laitières locales ou importées.

Une décision conjointe du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts ainsi que le ministre délégué auprès de la ministre de l’économie et des finances en charge du budget détermine les modalités et conditions d’octroi des subventions de l’État pour l’acquisition de vaches laitières importées.

«La nouvelle décision qui abroge et remplace la précédente fixe le montant de l’aide financière prévue dans le cadre du programme d’incitation de l’État pour l’acquisition de races sélectionnées de vaches à 6000 dirhams pour chaque tête », souligne le quotidien.

Une deuxième décision a été publiée au Bulletin officiel concernant l’acquisition de vache produite localement. De même, la subvention est accordée pour les têtes qui répondent à certaines conditions. Les têtes doivent porter le numéro national unique d’identification visible sur la carte.

Concernant la demande de l’aide financière, celle-ci doit être déposée dans un délai de deux mois à compter de la date d’acquisition de la vache laitière. Ce délai peut être prolongé une fois pour une durée de deux mois en cas de force majeure ou de difficultés. «Le dossier doit être déposé en formats papier et électronique et contenir un formulaire prévu à cette fin par les autorités», explique Aujourd’hui Le Maroc.

La même source ajoute que le ministre de l’agriculture avait indiqué que le gouvernement entamera la mise en œuvre d’un programme de soutien aux agriculteurs, doté d’une enveloppe budgétaire estimée à 10 milliards de dirhams, qui comprend le soutien des aliments importés destinés au bétail et aux volailles, des matières premières agricoles importées en vue de réduire le coût de production de certains légumes et fruits…