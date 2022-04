© Copyright : Ahmed Echakoury / Le360

Les agriculteurs de la région Fès-Meknès se réjouissent suite aux dernières pluies qui sont venues mettre fin à l'étouffante crise de sécheresse qui a touché le Maroc cette année, sauvant de ce fait le reste de la campagne agricole. Témoignages.

Les dernières précipitations des mois de mars et avril ont eu un impact positif sur le moral des agriculteurs de Fès-Meknès, et surtout sur les cultures, qui sont encore en phase de croissance, comme les légumes et les arbres fruitiers.

Interrogé par Le360, Ahmed, un cultivateur d’Oued Sbou, dans la région Fès-Meknès, souligne que «les récentes pluies ont eu un impact positif sur certaines cultures du printemps. Aujourd’hui, les agriculteurs de la région ont retrouvé le sourire et l'espoir surtout».

«En qui concerne la campagne céréalière de cette année, malheureusement, elle n’a pas été sauvée à cause de la sécheresse et le retard de précipitations qu’a connus le Maroc. Ces pluies ont également contribué à fournir des pâturages pour le bétail, ce qui n'était pas le cas quelques mois en arrière», poursuit-il.

S’agissant des activités agricoles pratiquées pendant cette période de l’année par les agriculteurs de la région, elles se limitent à la plantation de certains types de légumes tels que les haricots, les artichauts, la coriandre, le céleri, ainsi que les navets et d'autres cultures printanières.

«Les activités agricoles ont également subi un recul sans précédent en raison du retard des précipitations, limitant la récolte agricole de l’année en cours. Toutefois, certaines des cultures printanières mises en place depuis quelques temps seront sauvées», explique Mohammed, un autre agriculteur de la région.