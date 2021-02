© Copyright : DR

Kiosque360. Les pays de l'Union européenne devraient convenir, jeudi, de passeports de vaccination pour les citoyens du bloc ayant reçu un vaccin contre le Covid-19 dans un contexte où les pays du Sud, très dépendants du tourisme, espèrent pouvoir sauver la saison des vacances estivales.

Des gouvernements européens, avec à leur tête la Grèce et l'Espagne, appellent à l'adoption rapide d'un passeport vaccinal valable dans l'ensemble de l'UE afin de permettre à nouveau les voyages entre les pays membres dans un contexte d'accélération du déploiement des vaccins contre le coronavirus. C'est ce que rapporte La Tribune dans son édition du jour. Le journal français relève cependant que "plusieurs autres pays tels que la France et l'Allemagne semblent plus réticents à cette idée, des représentants ayant prévenu que cela pourrait instaurer de facto une obligation de vaccination pour voyager, ce qui serait discriminatoire envers ceux ne pouvant ou ne désirant pas recevoir une injection du vaccin". Et d'ajouter que "la France, où une partie non-négligeable de la population nourrit des réticences à l'encontre des vaccins et où le gouvernement a promis de ne pas rendre la vaccination obligatoire, considère comme "prématurée" l'idée d'un passeport vaccinal, a déclaré mercredi un représentant français". De quoi pousser l'UE à poursuivre le travail sur "une approche commune sur les passeports vaccinaux". A ce titre, le journal indique que l'UE collabore avec l'Association internationale du transport aérien, qui espère relancer les déplacements par avion, ainsi qu'avec l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le journal précise que "l'hypothèse de voyages avec passeport médical soulève aussi des questions juridiques, puisque les citoyens non prioritaires lors des campagnes de vaccination pourraient invoquer le fait que leur liberté de mouvement est injustement restreinte pendant des mois". De plus, le quotidien note qu'aucune préconisation n'a pour le moment été donnée par l'OMS ou les agences européennes concernant la possibilité que les personnes ayant été vaccinées contre le coronavirus puissent contaminer d'autres personnes, même si elles ne sont plus elles-mêmes vulnérables. Aujourd’hui, les membres de l'UE demandent plus de temps pour parvenir à une ligne commune. Sauf que le temps presse pour les pays du Sud, où le secteur du tourisme a besoin de visibilité pour les prochains mois, "ce qui laisse entrevoir l'hypothèse de mesures individuelles dans certains pays, malgré la position officielle de la recherche d'une solution commune à l'UE".