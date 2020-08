© Copyright : DR

Ce document de 86 pages revient sur l’ensemble des actions menées et du travail accompli par la Direction des entreprises publiques et de la privatisation (DEPP) au titre de l’année 2019.

La publication du rapport annuel de la DEPP coïncide avec le lancement d’une grande réforme du secteur public, conformément aux orientations royales contenues dans le récent discours du Trône. L’objectif est de corriger les dysfonctionnements structurels des Etablissements et entreprises publics (EEP), de garantir une complémentarité et une cohérence optimales entre leurs missions respectives et, in fine, de rehausser leur efficience économique et sociale.

Le rapport annuel de la DEPP est scindé en 5 chapitres:



- Un accompagnement stratégique des EEP volontariste et permanent

- Etat actionnaire: pour un portefeuille public redimensionné et recomposé;

- Vers un dispositif de gouvernance et de contrôle financier plus efficient;

- Accompagnement proactif de la profession et de la normalisation comptable;

- Une direction dynamique et en interaction continue avec son environnement.