Kiosque360. Les jeunes entreprises sont régulièrement confrontées au manque d’accompagnement. Pour les aider, la Fondation création d’entreprises (FCE) du groupe BCP et la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) lancent un programme sur mesure. Cet article est une revue de presse tirée du journal Les Inspirations ECO.

La mortalité des entreprises n'a jamais été aussi forte que depuis deux ans. Les Inspirations ECO, dans son édition du jour, estime à pas moins de 10.556 entreprises celles qui ont définitivement baissé leur rideau en 2021. C'est un bond de 59% par rapport à l’année précédente.

Outre le covid-19, "certaines faillites sont le résultat d’évènements internes à l'entreprise", explique-t-il. En effet, il affirme que "de nombreuses entreprises plus ou moins jeunes disparaissent chaque année en raison de graves difficultés financières managériales" sachant qu'elles sont "moins de 5% à être accompagnées ou épaulées par des mentors".



Les instructions du Roi visant la promotion de l’entrepreneuriat ont dans ce sens permis la mise sur le marché d'un produit permettant aux porteurs de projets, auto-entrepreneurs et TPE de la région, de bénéficier gratuitement d’un accompagnement d’experts en pré et en post-création, d’un coaching intensif et de formations sur-mesure. C'est le fruit du partenariat entre la Fondation création d’entreprises du groupe BCP et la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de Casablanca-Settat.

Comme l'indique le journal, ce sont les porteurs de projets ainsi que les AE ou TPE justifiant de moins de cinq années d’existence et d’un chiffre d’affaires inférieur à 10 MDH HT, dans l’ensemble des domaines hormis la pêche hauturière et la promotion immobilière, qui sont éligibles. "Les inscriptions sont ouvertes du 10 au 31 mars 2022 à travers un formulaire électronique", explique-t-il.

Il s'agit là, selon la même source, de "constituer à travers cet appel à projet à destination de la TPE, de l’AE, des auto-entrepreneurs et des GIE, une première promotion qui bénéficiera d’un programme d’accompagnement de bout en bout très riche en termes de service, allant de la sensibilisation qui porte sur le business plan, les choix juridiques de la création, les démarches administratives, mais également sur le financement Intilaka".

À cela s'ajoute "un programme d’assistance devant permettre d’apporter toute l’assistance nécessaire dans l’élaboration des business plan ainsi que le coaching pour l’éligibilité aux programmes de financement". En ce qui concerne l'accompagnement post-création, dans le cadre de ce programme, qui va s'étaler sur une période dépassant les 18 mois, "il devra permettre aux entreprises fraîchement créées de pérenniser leurs business à travers des sessions de formation sur le management de manière générale, des invitations à des séminaires" pour "aider les jeunes chefs d’entreprises à améliorer leurs courants d’affaires".



Les Inspirations ECO est convaincu que ce "nouveau programme est venu corriger un certain nombre d’anomalies par rapport à des éditions de financement précédentes comme le Crédit Jeunes Promoteurs, où prédominait le volet financier sans réelle prise en compte de l’importance du mentorat". Il soutient que le nombre d’entreprises qui seront enrôlées dans ce programme n’a pas été spécifié. Mais affirme que cela dépendra de l’intérêt que porteront les principales cibles à cette offre.