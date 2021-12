L'hydrogène vert, produit à partir d'eau et d'électricité issues d'énergies renouvelables.

En partenariat avec l'Union Européenne et l’Union Africaine, 13 projets marocains ont été retenus dans le cadre du programme européen de recherche “LEAP-RE” portant sur les énergies renouvelables. Le Maroc devient ainsi le deuxième partenaire de ce programme, sur douze pays.

Avec 13 projets retenus au total, le Maroc se hisse au second rang, avec la France et l’Afrique de Sud, sur un ensemble de 12 pays qui composent le consortium "LEP-RE", pour la conduite de travaux de recherche sur les énergies renouvelables, qui ont été retenus pour un financement, indique le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation. "Après l’évaluation de 36 projets soumis, 13 projets ont été retenus pour financement avec un budget global de 10,4 millions d’euros", explique le ministère de l'Enseignement supérieur dans son communiqué.

Ce ministère et le consortium "LEAP-RE", un projet européen pour la recherche et l'innovation sur les énergies renouvelables, ont en effet annoncé hier, mercredi 8 décembre dans un communiqué, le lancement d’un appel à projet commun, portant sur cette conséquente enveloppe budgétaire.

Cet appel à projet entre dans le cadre d’un partenariat entre l'Union Européenne et l’Union Africaine et tend à soutenir des projets de recherche collaboratifs, afin d'apporter des solutions innovantes à des problématiques communes, liées au domaine des énergies renouvelables.

Dans le détail, sept de ces projets impliquent douze équipes de recherche marocaines dont dix appartiennent à des établissements universitaires du Royaume: l'université Mohammed 1er d’Oujda (3), l'université Cadi Ayyad de Marrakech (2), l'université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir (2), l’Université Mohammed V –de Rabat (1), l’université Ibn Tofail de Kenitra (1) et l’Université Internationale de Rabat -UIR (1), ainsi que deux équipes d’établissements de recherche non universitaires.