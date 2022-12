© Copyright : Adil Gadrouz / Le360

VidéoSafran Nacelles Morocco a inauguré, vendredi 9 décembre 2022, sa centrale photovoltaïque. Cette installation, qui permettra de couvrir 20% des besoins annuels en électricité du site du groupe à Nouaceur, est la première centrale photovoltaïque de l’industrie aéronautique au Maroc.

Safran Nacelles Morocco a inauguré, ce vendredi 9 décembre 2022, en présence de Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Vincent Caro, président de Safran Nacelles et Hamid El Andaloussi, président du conseil d’administration de Safran Nacelles Morocco, sa centrale photovoltaïque.

Engagé à réduire de 30% ses émissions de CO 2 dès 2025, le constructeur aéronautique a décidé d’équiper la toiture et les parkings de son site à Nouaceur de 3.000 panneaux photovoltaïques. Assurant une production de 1,7 mégawatt, cette centrale permettra de couvrir plus de 20% de la consommation annuelle du site, tout en garantissant une économie de 2.000 tonnes de CO 2 par an.

«La taille de la centrale est relativement modeste, mais c’est vraiment un projet très important pour montrer que nous donnons à nos investisseurs la possibilité de produire une partie de leur énergie. Ça permet aussi aux industriels implantés au Maroc de diminuer leur empreinte carbone», a indiqué, pour Le360, Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable.

Par ailleurs, si les projets d’autoproduction d’électricité verte permettent aux industriels de réduire leur facture énergétique, ils contribuent également au renforcement de l’attractivité du Royaume pour les investisseurs, puisque «nous montrons que nous pouvons donner (aux industriels, Ndlr) accès à une énergie propre, sobre et pas chère», a aussi souligné la ministre.

Pour Vincent Caro, président de Safran, il s’agit d’un projet «extrêmement important». Le groupe ambitionne, en effet, de réduire ses émissions de CO 2 de 50% à l’horizon 2030. Un objectif qui nécessite d’abord la décarbonation des processus de fabrication. «Nous souhaitons décarboner l’aviation, et faire en sorte que les avions n’émettent plus de CO 2 . Nous voulons également décarboner nos processus de fabrication, et faire en sorte que lorsque nous fabriquons nos pièces, cela soit sans émissions de CO 2 », a indiqué le président de Safran.

Le groupe continue à travailler en collaboration avec le gouvernement marocain pour augmenter la part de l’énergie renouvelable et autoproduite localement sur son site à Nouaceur, a aussi indiqué Vincent Caro, soulignant que «des discussions sont en cours avec le gouvernement pour obtenir de l’électricité décarbonée pour la part restante».