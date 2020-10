© Copyright : Dr

C’est le deuxième prêt octroyé à l’Office national de l’électricité et l’eau potable (ONEE) en quelques semaines, après celui de 50 millions d’euros débloqué par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Celui-ci est accordé par la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

L'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) a annoncé hier, mercredi 7 octobre 2020, la signature avec la Banque de développement allemande (Kreditanstalt für Wiederaufbau -KfW) d'un contrat portant sur un prêt d'un montant de 30 millions d'euros (M€), relatif à son programme d'alimentation en eau potable en milieu rural.

Signé par le directeur général de l'ONEE, Abderrahim El Hafidi, et le directeur du bureau de la KfW au Maroc, Markus Faschina, ce prêt contribuera à l'approvisionnement en eau potable dans la préfecture de Tanger et la province de Chefchaouen, ainsi que dans les régions avoisinantes de cette partie du nord-ouest du Maroc, et bénéficiera à près de 150 douars, dont la population est estimée à environ 112.000 habitants.

L'ONEE précise que ce programme est réalisé dans le cadre d'un autre Programme, plus vaste, visant à la réduction des disparités territoriales et sociales (PRDTS).

Rappelons que quelques semaines auparavant, l’ONEE a bénéficié d’un prêt garanti par l’Etat, auprès de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), d’un montant de 50 millions d’euros afin de financer ses besoins de trésorerie. Le contrat de garantie entre l’Etat et la BERD vient d'ailleurs d’être publié dans la dernière livraison du Bulletin officiel.