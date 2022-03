© Copyright : Khadija Sabbar/ Le360

Evènement incontournable des start-up marocaines, inwiDAYS s’est tenue les 24 et 25 mars 2022, sous le thème du futur de l’e-commerce. Cette dixième édition a encore une fois rassemblé des participants et des speakers de renommées nationale et internationale, et s’est clôturée par la remise des prix annuels des inwiDAYS.

De retour pour une 10e édition particulièrement riche, les inwiDAYS, évènement incontournable de la scène digitale et entrepreneuriale africaine, s’est tenu les 24 et 25 mars 2022, sous la thématique: «e-commerce & innovations: à quoi va ressembler le modèle de demain?»

Au menu, des panélistes et des speakers de renom qui sont intervenus tour à tour afin de discuter consciencieusement des réalités et des opportunités du secteur, tout en faisant part de leurs expertises et retours d’expériences.

Pendant ces deux jours des inwiDAYS, ce sont trois axes majeurs qui ont été abordés, s’articulant toujours autour de la thématique consacrée au futur de l’e-commerce, à savoir l’évolution du paysage de l’e-commerce, les perspectives d’innovations disruptives et les success stories marocaines qui ont marqué la scène start-up.

L’événement, qui s’est tenu cette année sous format hybride, a été ouvert en présentiel à un nombre limité de participants et transmis en live sur les réseaux sociaux de inwi et la plateforme dédiée à l’entrepreneuriat innov.inwi.ma.

La 10e édition des inwiDAYS s’est ainsi clôturée par la consécration de 3 start-up marocaines qui se sont distinguées en 2021 par l’innovation de leurs projets. Les gagnants sont les suivants.

• La meilleure start-up made in Morocco: Cuimer

• La meilleure start-up à potentiel africain: Hsabati

• La start-up coup de cœur du public: Babelmdina

«C’est une autre consécration pour moi personnellement et pour toute l’équipe Hsabati, pour tous les gens qui sont avec nous et travaillent avec nous, pour tous nos clients qui nous ont fait et nous font toujours confiance, pour nos investisseurs. C’est une vraie fierté et nous remercions inwi de nous avoir décerné ce prix. La suite est une montée en croissance rapide, se diriger vers l’international et devenir le futur Google africain», témoigne Saad Kemmou, co-fondateur de Hsabati et gagnant du trophée de la meilleure start-up à potentiel africain, rencontré en marge de sa consécration.

«Aujourd’hui, je suis très contente parce que c’est une récompense qui valorise notre travail, notre raison d’être, une start-up made in Morocco, parce qu’à travers Cuimer, nous essayons de valoriser le travail des tanneurs et des artisans marocains», explique à son tour Aya Laraki, fondatrice de Cuimer, une start-up spécialisée dans le cuir en peau de poisson, et lauréate de prix de la meilleure start-up made in Morocco.

Les trois lauréats se sont dit heureux d’avoir participé à cette compétition et d’avoir remporté ces prix, qui, sans aucun doute, leur ouvriront la porte pour un avenir encore plus productif.

Depuis 2012, inwiDAYS s’est imposé au fil des années comme une plateforme de référence, d’échanges et de débats autour des tendances du digital. Cet évènement consacré aux start-up marocaines est une concrétisation des efforts d'inwi dans la mise en avant de la nouvelle économie digitale et son soutien à la croissance des start-up marocaines.