Best Health, un acteur de la distribution d’équipements médicaux, présent au Maroc et en Afrique francophone, vient d’annoncer l’acquisition d’une participation majoritaire dans Mabiotech, le distributeur d’équipements et de réactifs de laboratoires sur le marché marocain.

Créé en 1992 sous la direction de Moufid Benkirane, Mabiotech n’a cessé de faire croître son chiffre d’affaires et dispose aujourd’hui d’un portefeuille diversifié de marques internationales, leaders du marché et fournisseurs de premier choix, tels que Beckman Coulter, Cepheid ou Thermo Scientific, souligne Best Health dans un communiqué.



«Pour Best Health, cette acquisition représente l’opportunité de consolider sa présence en Afrique du Nord et de renforcer son positionnement en Afrique francophone. L’occasion aussi de développer et d'exploiter les synergies de deux entreprises aux activités complémentaires», poursuit la même source.

Best Health, holding créée en 2004 pour regrouper les activités médicales de Best Financière, représente aujourd’hui, tant au Maroc qu’en Afrique francophone, l’un des acteurs majeurs de la distribution d’équipements médico-chirurgicaux. Elle emploie 120 personnes et a généré en 2019 un chiffre d’affaires de plus 300 millions de dirhams. Best Health représente les intérêts de partenaires prestigieux tels que Philips, Elekta, Abbott, Becton Dickinson, Mindray.



Outre Best Financière, le capital de Best Health est détenu par le fonds d’investissement Amethis (filiale de la Banque Rothschild) et Adil Bennani qui pilote à ce titre l’activité médicale du groupe.



Mabiotech est aujourd’hui le leader du diagnostic in vitro sur le marché marocain et compte 44 collaborateurs, générant en 2019 un chiffre d’affaires de 120 millions de dirhams. Aux côtés de partenaires internationaux (Beckman Coulter, Cepheid, Thermo Scientific, Ortho Clinical Diagnostics), l’entreprise répond aussi bien aux besoins des professionnels de la santé qu'à ceux des industriels.