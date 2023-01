© Copyright : Khadija Sabbar / Le360

Le ministère du Transport et de la Logistique sera doté d’un nouveau plan de transformation digitale. Un budget de 3,5 millions de dirhams sera mobilisé par le département de Mohammed Abdeljalil pour l’étude de ce dispositif. Les détails.

Le ministère du Transport et de la Logistique vient de lancer un appel d’offres portant sur l’élaboration de son nouveau plan de transformation digitale. Le prestataire qui sera sélectionné aura à dresser un état des lieux de la maturité digitale du ministère, effectuer un benchmark des opportunités digitales nationales et internationales pour chaque secteur (transport routier, transport aérien, transport maritime et transverse) et déterminer les axes et leviers de cette transformation digitale.

Il sera également chargé d’élaborer un modèle de développement digital, en s'appuyant sur les axes de la transformation digitale retenus par le ministère, et de définir l'architecture cible du système d'information et du socle digital cible qui supporteront la transformation digitale.

Le prestataire aura aussi à définir la feuille de route de la transformation digitale du ministère à travers des plans d'action sectoriels déclinant les actions et les projets à mettre en place afin d'améliorer les services rendus aux usagers ainsi que la performance des services de ce département.

Pour rappel, le ministère a précédemment accéléré ses projets liés à la dématérialisation des flux de documents, au parcours usagers, à sa relation avec ses fournisseurs et au travail collaboratif. Plusieurs cas d'usage de digitalisation et dématérialisation ont déjà été déployés. Il s’agit notamment de la gestion de l'immatriculation des navires et des gens de la mer, de la gestion de la sécurité routière (infractions routières notamment) et de la gestion des autorisations du transport routier.

D'autres prestations sont en cours de réalisation, telles que la gestion de la flotte maritime, la gestion des escales de navires, la gestion du contrôle routier, la navigabilité et les servitudes aéronautiques.