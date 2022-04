© Copyright : DR

Kiosque360. En partenariat avec l’UM6P et la Fondation OCP, le ministère de l’Industrie et du Commerce lance une plateforme nationale de la digitalisation du secteur de commerce. Cet article est une revue de presse de l’hebdomadaire La Vie Eco.

Le secteur du commerce est sans doute l’un des piliers de l’économie nationale. Représentant 9% du PIB avec 84 milliards de dirhams de valeur ajoutée, il est aussi le deuxième contributeur à la création de l’emploi, avec 15% de la population active du pays. S’il représente aujourd’hui 700 000 points de vente, un plan de relance 2021-2023 ambitionne de le mettre à niveau et contribuer à sa montée compétitivité, relève La Vie Eco dans sa livraison hebdomadaire.

Depuis l’avènement du Covid-19, la transformation numérique du secteur du commerce s’est imposée comme une nécessité. Pour ce faire, le ministère de l’Industrie, l’UM6P et la Fondation OCP ont lancé une plateforme nationale de la digitalisation du secteur du commerce.

Baptisé “Moroccan Retail Tech Builder” (MRTB), ce premier venture builder au Maroc et en Afrique propose en effet d’accompagner une centaine de start-up digitales et porteurs de projets. Son objectif: développer des solutions digitales innovantes. Dans sa livraison hebdomadaire, La Vie Éco explique ainsi que cette initiative impactera largement le secteur du commerce en général, puisque cela devra participer à sa modernisation et à l’amélioration de sa valeur ajoutée.

Selon l’hebdomadaire, la plateforme aux allures d’incubateur, développée par le ministère de tutelle ainsi que l’UM6P et la Fondation OCP, vise à promouvoir l’entrepreneuriat et à favoriser la création de start-up innovantes à travers le processus d’incubation et d’accélération. Ainsi, l’accompagnement devra se réaliser de la phase d’idéation et de prototypages jusqu’à la mise sur le marché et d’accélération et ce, à l’horizon 2024.

La plateforme MRTB propose quatre programmes. Le premier, intitulé «Create», est une phase de pré-incubation qui permet le passage de l’idée au prototypage à travers un appui technique et managérial. S’ensuit l’étape «Start» qui consiste à transformer le buisness model en entreprise. Le programme «Scale» permet, quant à lui, l’accélération de la croissance des start-up innovantes en retail. Le dernier programme, «Think», intervient dans les différentes phases d’incubation.