La ministre de l’Economie et des finances, Nadia Fettah Alaoui, lors d’une conférence de presse pour la présentation du projet de loi de finances 2022, le 26 octobre 2021, à Rabat.

Le Maroc pourrait signer son retour sur le marché international de la dette souveraine en décembre, période coïncidant avec l’arrivée à échéance d’une précédente émission obligataire de 1,5 milliard de dollars, anticipe l’agence Bloomberg, citant une source proche du dossier.

Les observateurs du marché international de la dette souveraine anticipent une sortie imminente du Trésor marocain, la première du genre depuis 2020.

A en croire l’agence de presse américaine Bloomberg, le gouvernement n’éprouve aucune urgence à prendre cette décision. Le niveau record des transferts MRE et des recettes issues des phosphates et dérivés a relativement atténué l’impact de l’envolée des importations énergétiques et alimentaires.

Les autorités n'ont pas encore décidé de la taille, de la dénomination ou de l'échéance de l'émission, bien qu'elles puissent lever jusqu'à 25 milliards de dirhams (2,5 milliards de dollars) auprès des créanciers bilatéraux et des organisations internationales de développement d'ici la fin de l'année, a ajouté la même source.

L’agence Bloomberg précise toutefois que le Maroc peut renoncer à cette émission si les marchés continuent d'exiger des rendements élevés.