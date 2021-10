© Copyright : DR

Kiosque360. Les dépenses prévisionnelles des cinq programmes de la phase 3 de l’INDH en 2022 et 2023 ont été passées au crible par le projet de loi de Finances (PLF) 2022. Le montant global est estimé à plus de 3 milliards de dirhams. Les détails.

Le projet de loi de Finances (PLF) 2022 dévoile les dépenses prévisionnelles en 2022 et 2023 des différents programmes de la phase 3 de l’INDH, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 27 octobre.

Dans le détail, les dépenses prévues dans le cadre du programme de rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base dans les territoires sous-équipés sont estimées à 510,57 millions de dirhams en 2022 et à 415,85 millions de dirhams en 2023. Pour ce qui est des dépenses du programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité, les dépenses devraient s’élever à 500 millions de dirhams en 2022 et en 2023.

Les dépenses prévisionnelles du programme portant sur l’amélioration du revenu et l'inclusion économique des jeunes sont estimées à 726,67 millions de dirhams en 2022 et 2023. Les dépenses du programme relatif à l’impulsion du capital humain des générations montantes devraient atteindre les 1.209,54 millions de dirhams en 2022 et 1.209,54 millions de dirhams en 2023.

Pour les dépenses du programme de soutien à la mise en œuvre de l’INDH, il est question de 122,58 millions de dirhams en 2022 et 2023. Résultat: le total des dépenses prévisionnelles pour les 5 programmes grimpe à 3.069,36 millions de dirhams en 2022 et à 2.974,65 millions de dirhams en 2023.

Pour rappel, une enveloppe globale de 18 milliards de dirhams a été allouée aux différents programmes. 4 milliards de dirhams iront au programme de réduction des déficits en infrastructures et services sociaux de base, 4 milliards au programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité, 4 milliards au programme d’amélioration du revenu et de l'inclusion économique des jeunes et 6 milliards au programme d’impulsion du capital humain des générations futures.