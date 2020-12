© Copyright : DR

La moyenne des délais de paiement déclarés par l’ensemble des établissements et entreprises publics (EEP) a atteint 40,33 jours à fin octobre 2020, contre 38,86 jours à fin septembre 2020. Mais cette évolution cache en réalité de fortes disparités entre EEP.

Les pouvoirs publics ont fait de la réduction des délais de paiement des EEP une priorité, afin de soulager la trésorerie des entreprises fournisseurs.

Si globalement les délais de paiements des entreprises publiques s’inscrivent dans un trend baissier depuis plusieurs mois, il reste que certains établissements publics continuent de pratiquer des délais de paiement anormalement longs.

C’est le cas par exemple de la Société d'études et de réalisations audiovisuelles (Soread).

La société qui exploite la chaîne de télévision 2M affiche des délais de paiement de 212 jours, soit plus de 7 mois pour s'acquitter de ses factures auprès de ses fournisseurs.

C’est aussi le cas de la Société de réalisation et de gestion des stades (Sonarges) qui met, en moyenne, 211 jours pour payer ses prestataires.

Du côté des bons payeurs, on retrouve en tête de liste trois agences urbaines: celle de Khénifra, d’Al Hoceïma et de Beni-Mellal, avec des délais de paiement de 2 jours pour la première, et 4 jours pour les deux suivantes.

Mention spéciale également à la Société nationale de garantie et de financement de l'entreprise, anciennement appelée Caisse centrale de garantie (CCG), dont le délai de paiement moyen n’excède pas 5 jours.

