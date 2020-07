© Copyright : DR

Les délais de paiement des établissements et entreprises publics reculent de 10 jours sur une année, passant de 50,6 jours à fin juin 2019 à 40,58 jours à fin juin 2020, selon le dernier avis publié ce mercredi 29 juillet 2020.

Les établissements et entreprises étatiques (EEP) marocains continuent d’améliorer sensiblement leurs délais de paiement. L’Observatoire des délais de paiement (ODP), relevant du ministère des Finances, souligne, dans sa livraison de ce mercredi 29 juillet 2020, qu’ils se sont établis à 40,58 jours à fin juin contre 40,93 à fin mai et 41,7 jours en avril dernier.

L’ODP note ainsi qu’à un niveau global, «la tendance positive constatée depuis décembre 2018 se confirme». Sur une année, entre juin 2019 et juin 2020, les délais de paiement des établissements publics se sont améliorés de près de 10 jours, passant de 50,6 à 40,58 jours.

«Cette tendance positive résume l’implication effective des EEP et les actions d’amélioration entamées par certains d’entre eux en vue de réduire leurs délais de paiement», indique l’avis de l’ODP.

Cette évolution positive est aussi le reflet des efforts déployés par les pouvoirs publics, notamment les actions entreprises par l’État depuis la fin du mois de mars 2020 pour exiger des EEP de réduire au maximum leurs délais de paiement. Mohammed Benchaâboun, le ministre de l’Économie et des finances, avait adressé le 31 mars une circulaire à tous les EEP les invitant à soutenir les trésoreries des entreprises en réglant dans les plus brefs délais les dettes commerciales.

L’ODP publie également la liste des dix EEP dont les délais sont les plus courts et des dix EEP qui affichent les délais les plus longs à fin juin 2020.

Voici la liste des bons payeurs:

- Agence Urbaine d'Al Hoceima (2 jours)

- Caisse Centrale de Garantie (3 jours)

- Agence Urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour (4 jours)

- Agence du Bassin Hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia (6 jours)

- Académie Régionale D'éducation et de Formation Région Dakhla-Oued Eddahab (6 jours)

- Agence Urbaine de Tanger (6 jours)

- Agence Urbaine de Tetouan (6 jours)

- Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (7 jours)

- Agence du Bassin Hydraulique de Draa Oued Noon (7 jours)

- Agence Nationale pour le Développement de L'Aquaculture (7 jours)

Voici la liste des mauvais élèves:

- Société Nationale de Réalisation et de Gestion des Stades (197 jours)

- Groupe Al Omrane (134 jours)

- Royal Air Maroc (123 jours)

- Office du Développement de la Coopération (101 jours)

- Agence Nationale des Ports (90 jours)

- École Hassania des Travaux Publics (88 jours)

- Institut Pasteur du Maroc (86 jours)

- Régie Autonome de Distribution d’Eau et d’Électricité de Chaouia (84 jours)

- Université Moulay Ismail de Meknès (80 jours)

- Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (79 jours)