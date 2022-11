© Copyright : Souilme Bouaamoud / Le360

Kiosque360. Le CRI de Dakhla examine les besoins du tissu entrepreneurial. Une étude vient d’être lancée pour déterminer les opportunités entrepreneuriales disponibles dans la région. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Les autorités locales sont au chevet des entrepreneurs de la région Dakhla-Oued Eddahab. C’est ce que rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du 16 novembre. Le quotidien indique que le Centre régional d’investissement de Dakhla-Oued Eddahab lance une étude des opportunités entrepreneuriales dans cette région pour renforcer sa compétitivité et se doter d’une banque de projets pour les secteurs ciblés.

Il s’agit d’une étude pour déterminer les opportunités entrepreneuriales disponibles dans la région, afin de pouvoir apporter conseils, appui et orientation ciblés aux futurs porteurs de projets au niveau de cette région. «Cette étude se veut être un outil de développement permettant d’identifier les opportunités économiques dont recèle la région de DOE, en définir les besoins et hiérarchiser les priorités, en termes d’équipement et de services et ce, tout en s’assurant de la convergence et la mise en cohérence avec les politiques publiques nationales, les programmes sectoriels et le plan de développement régional», précise Aujourd’hui Le Maroc.

Ce document permettra d’arrêter les besoins en tissu économique entrepreneurial pouvant accompagner les projets économiques et structurants de la région (port atlantique, station de dessalement d’eau de mer, irrigation de 5.000 ha, zones logistiques…).

Sur le plan technique, il s’agit de collecter, auprès d’acteurs économiques (administrations publiques, semi-publiques, privées, ONG, représentations diplomatiques, …) des données et documents nécessaires à l’identification de l’état des lieux des activités et projets économiques (monographies, cartographie, SRAT, SDAU, données statistiques HCP, études de stratégies sectorielles, projets en cours, ou programmés, divers partenariats, notamment public-privé…).

La deuxième phase sera dédiée à un benchmark par rapport au port de Tanger Med en vue de connaître les retombées économiques, financières et environnementales aussi bien sur la population locale que les impacts sur les villes avoisinantes. «Le prestataire élaborera une analyse stratégique et cartographie détaillée des opportunités entrepreneuriales actuelles et futures de la région dans les secteurs clés, à savoir tourisme et artisanat, agriculture, pêche, énergies renouvelables, industrie, logistique, ainsi qu’une banque de projets (activités adaptées aux PME, TPE, auto-entrepreneur, coopératives) accompagnée de business plan », conclut Aujourd’hui Le Maroc.