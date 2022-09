Dakhla-Oued Eddahab: des hommes d'affaires étrangers prospectent les opportunités d’investissement

Panel au cours du Forum des investisseurs internationaux, qui s'est tenu les 18 et 19 septembre 2022 à Dakhla.

© Copyright : Souilme Bouaamoud / Le360 (capture image vidéo)

VidéoDakhla a abrité les 18 et 19 septembre 2022, le Forum des investisseurs internationaux, qui vise à promouvoir l’économie de la région Dakhla-Oued Eddahab et à faire connaître ses potentialités et opportunités d’investissement auprès d'opérateurs étrangers.

Deux journées durant, le 18 septembre et jusqu'à hier, lundi 19 septembre 2022, les atouts et les opportunités d'investissement dans la région Dakhla-Oued Eddahab ont été valorisés au cours d'un Forum des investisseurs internationaux. Un évènement qui a été marqué par une session B2B, qui a permis aux opérateurs internationaux de se familiariser avec les différentes opportunités d’investissement dans plusieurs secteurs d’activité à forte valeur ajoutée. Des panels sectoriels ont également été organisés. Au cours de ceux-ci, des intervenants ont présenté des exposés exhaustifs. Des films institutionnels sur les potentialités économiques et infrastructurelles de la région ont été projetés. Interrogé par Le360, Yanja El Khattat, le président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab a expliqué que cet évènement, initié par le Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab, en partenariat avec le ministère de l’Industrie et du Commerce, s'inscrivait dans le sillage de forums internationaux que ce Conseil organise de manière régulière afin de promouvoir les potentialités de cette région saharienne. Pour Yanja El Khattat, ce Forum vise à accompagner le processus de développement et de marketing territorial de Dakhla-Oued Eddahab. Le président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab a également signalé que l'organisation de cet évènement avait pour but d'informer les investisseurs internationaux des potentialités d’investissement dans la région, afin de consolider son attractivité et sa compétitivité. Dakhla-Oued Eddahab consolide sa position en tant que pôle attractif pour les investissements Ahmed Aroui, représentant d’une société d’import et d’export, a salué la tenue de ce forum, qui permettra d’établir des liens de coopération économique fructueux entre différents opérateurs de divers secteurs d'activité. Dans le contexte de la tenue de ce forum, les investisseurs invités ont pu effectuer des visites dans plusieurs sites à vocation économique de la région. Ils se sont notamment rendus dans des unités industrielles de transformation et de valorisation de petits pélagiques, mais aussi dans des unités hôtelières, de même que dans des sites touristiques caractéristiques de l’arrière-pays de Dakhla.

Par Souilme Bouaamoud