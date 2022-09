© Copyright : Souilme Bouaamoud / Le360 (capture image vidéo)

La région de Dakhla-Oued Eddahab est une destination privilégiée pour les investisseurs nationaux et internationaux opérant dans plusieurs secteurs, dont notamment celui des énergies renouvelables. Ses potentialités socio-économiques et ses projets structurants consolident sa position en tant que porte d’entrée vers le marché africain.

Les projets d’énergie renouvelable fleurissent à Dakhla-Oued Eddahab. La région s’impose désormais comme un pôle économique prometteur, notamment grâce à la mise en œuvre de projets d’envergure portés par un nouveau modèle de développement dans les provinces du Sud.

Grâce à ses ressources naturelles, son potentiel socio-économique et son environnement commercial favorable à l’investissement, la Perle du Sud séduit plus d’un. Approché par Le360, Mounir Houari, directeur du Centre régional d'investissement de Dakhla-Oued Eddahab, a indiqué que la région dispose d’un énorme potentiel en énergies renouvelables, d’où la présence de plusieurs projets d’énergie propre.

Ces facteurs, a-t-il fait observer, encouragent plusieurs investisseurs, qu’ils soient nationaux ou étrangers, à venir s’installer dans la région. Centrales électriques, parcs solaires et éoliens… Les projets d’énergie renouvelable ne se comptent plus. Il y a aussi une volonté urgente de produire de l'hydrogène vert et de l'ammoniac vert.

Houari a par ailleurs mis en avant les efforts fournis par les acteurs économiques pour impliquer les petites et moyennes entreprises dans cette dynamique.

Le secteur agricole bénéficiera également de ces projets novateurs. Le directeur du CRI de Dakhla-Oued Eddahab a en effet indiqué que la future station de dessalement d'eau de mer contribuera à l’irrigation de 5.000 hectares de terres agricoles, lesquelles tireront également profit de l’énergie produite par les parcs éoliens.

Pour sa part, Bouchaib Kiri, délégué régional du commerce, de l'industrie et des services à Dakhla, a expliqué que la région de Dakhla-Oued Eddahab dispose de potentialités économiques importantes. Il a aussi mis en exergue l’importance de la création d'un nouveau port sur la façade atlantique, lequel répondra à la fois à des objectifs géostratégiques, de développement régional et spécifiques au secteur de la pêche.

Ce nouveau projet soutiendra ainsi le développement économique, social et industriel régional dans tous les secteurs productifs (pêche, agriculture, mines, énergie, tourisme, commerce, industries manufacturières, etc.) et dotera la région d’un outil logistique moderne et évolutif, à la hauteur de ses ambitions de développement.

Il a aussi pour objectif de valoriser la ressource des petits pélagiques en mettant en place des infrastructures portuaires et des espaces industriels de proximité offrant les meilleures conditions de compétitivité à l'ensemble de la filière pêche.