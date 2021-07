© Copyright : DR

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) compte construire un stade de football répondant aux normes internationales à Dakhla. Un concours architectural a été lancé pour la conception et le suivi de réalisation de cet ouvrage.

Selon le programme architectural que Le360 a pu consulter, le terrain dédié à ce projet est situé au nord-est de la ville de Dakhla, au niveau du croisement entre la route nationale N1 et la route P1100 qui mène à la presque-île de Dakhla.

Le stade sera construit sur un terrain d’une superficie d’environ 50 hectares pour une capacité globale de 15.000 places dont, 5.000 couvertes.

«Le but escompté de l’organisation de ce concours architectural est notamment de privilégier les solutions architecturales novatrices dans le contexte marocain», souligne la FRMF, maître d’ouvrage de ce projet.

Le stade, en tant qu’équipement public, doit pouvoir s’insérer aisément dans son environnement urbain par un traitement adéquat de son enveloppe et de ses aménagements extérieurs, indique la même source.

Les éléments clés du projet, qui doivent être traités lors de la phase de conception et qui doivent constituer un ensemble homogène et fonctionnel, sont l’aire de jeux en gazon naturel; les gradins et la couverture; les locaux sous gradins; le parvis et les aménagements extérieurs, dont les aires de stationnement; ainsi que les accès et les liaisons avec l’environnement urbain.

En outre, l’aire de jeux doit être constituée uniquement d’une pelouse pour pratiquer le football de niveau professionnel. Aucune piste d’athlétisme n’est prévue.

Le dossier du concours architectural peut être retiré au bureau des marchés de l’Agence nationale des équipements publics à Rabat. L’ouverture des plis est prévue le 1er septembre 2021 à 10h00, dans cette même agence.